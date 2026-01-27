HOYSuscripcion LR Focus

🔴 NOTICIAS EN VIVO: Lo último del Perú y el mundo | 27 de enero 2026

Sociedad

Lista de útiles para el año escolar 2026: lo que los colegios no pueden exigir a los padres

Indecopi también garantiza que los padres tengan al alcance un canal de reclamos para reportar incumplimientos por parte de los colegios.

Las instituciones educativas no pueden exigir la entrega total de útiles desde el primer día de clases.
Las instituciones educativas no pueden exigir la entrega total de útiles desde el primer día de clases. | Foto: Andina

Ante el inicio del proceso de matrícula y la preparación para el Año Escolar 2026, los padres de familia de colegios privados deben tener en cuenta las disposiciones vigentes que regulan la solicitud de útiles escolares. Estas reglas, establecidas por el Indecopi y recogidas en la guía #ChecaTuCole, fijan límites claros sobre los materiales que pueden ser exigidos por las instituciones educativas.

La entidad precisó que las instituciones educativas deben respetar los derechos de los consumidores y ceñirse a lo establecido en su reglamento interno. Las disposiciones también están alineadas con la información difundida en la guía #ChecaTuCole, publicada por Indecopi, que detalla criterios sobre útiles, textos escolares y mecanismos de reclamo.

Útiles escolares 2026: qué no pueden solicitar los colegios y qué prácticas están prohibidas

Indecopi señaló que los colegios privados no pueden exigir la entrega total de la lista de útiles escolares desde el primer día de clases. El abastecimiento debe realizarse de manera progresiva y el plazo otorgado a los padres no puede ser menor a 30 días calendario posteriores al inicio del año escolar, siempre que este periodo esté previamente indicado en el reglamento interno de la institución.

Asimismo, está prohibido solicitar materiales que no estén directamente vinculados con el proceso de aprendizaje del estudiante. Entre estos se incluyen artículos de aseo personal, productos de limpieza u otros insumos cuyo suministro corresponde exclusivamente al colegio.

Otra práctica restringida es obligar a los padres a adquirir útiles, materiales, uniformes o textos en marcas específicas o en establecimientos determinados por la institución educativa. Los colegios tampoco pueden exigir la compra de textos escolares nuevos diseñados para un solo uso, salvo en el caso de cuadernos de trabajo o actividades que, por su naturaleza, se utilizan una sola vez.

En relación con los textos escolares, los padres de familia, tutores o apoderados tienen derecho a participar en el proceso de selección cada vez que se plantee un cambio. Esta participación puede realizarse de manera individual o a través de instancias de representación como las APAFA o comités de aula.

Derechos de los padres de familia ante la lista de útiles escolares: marcas, textos y canales de reclamo según Indecopi

Indecopi recordó que los padres cuentan con diversos mecanismos para proteger sus derechos frente a eventuales incumplimientos. Ante una exigencia indebida, el primer paso es solicitar el Libro de Reclamaciones del colegio, el cual debe ser atendido en un plazo máximo de 15 días hábiles improrrogables.

Si no se obtiene respuesta o esta resulta insatisfactoria, los reclamos pueden presentarse directamente ante Indecopi a través del correo electrónico, la plataforma virtual Reclama Virtual o mediante los teléfonos habilitados para Lima y provincias.

Adicionalmente, la entidad recomienda adquirir útiles escolares en establecimientos formales, verificar el etiquetado en idioma castellano y asegurarse de que los productos cuenten con autorización sanitaria de la Digesa. Estas recomendaciones buscan resguardar la seguridad y salud de los estudiantes durante el año escolar.

