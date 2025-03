Con el inicio del año escolar, los padres de familia se enfrentan a una difícil misión este mes de marzo: comprar los útiles escolares de sus hijos. Algunos, con lo que les quedaba de diciembre, empezaron con lo básico: cuadernos, lápices de colores, fólderes y algunos otros artículos, en los meses de enero y febrero.

La mayoría, sin embargo, aún se encuentra en el proceso de adquirir los materiales que necesitarán sus hijos a lo largo de los próximos nueve meses. Y no es una tarea fácil. Según estimaciones de los comerciantes, el costo de la canasta escolar por cada alumno puede variar significativamente entre los S/150 y los S/ 600.

Esto depende de diversos factores, como la calidad de los productos seleccionados y el nivel y grado académico en el que se encuentre el estudiante.

En el corazón de Mesa Redonda

La República llegó hasta el emporio de Mesa Redonda, ubicado en el Cercado de Lima, donde la actividad comercial se intensifica en estas fechas con calles abarrotadas y con miniferias escolares que se encuentran en cada esquina. Si bien hay padres de familia que se muestran emocionados por el retorno a clases, también hay algunos que expresan estar abrumados por los precios.

“Me alegra saber que mi hija pasa a primero de secundaria y mi pequeña a tercero de primaria, pero me sorprende comprobar que, a pesar de que están en un colegio estatal, estoy gastando casi 300 soles por cada lista, y eso que aún me faltan cosas”, señala Laura Quispe, una ama de casa que vive en el Rímac.

Así, la emoción de ver a sus hijos listos para comenzar el nuevo año escolar, se ve opacada por el precio que deben pagar por las largas listas de útiles. En especial cuando llegan con más de una y buscan cotizaciones y los precios que se adecúen a sus bolsillos.

Seguimos nuestro recorrido y conversamos con el señor Juan Coquira, de 40 años, un padre de familia que trabaja como albañil y que, por lo general, es contratado por cortos periodos. Pese a que sus ingresos no son altos y tampoco fijos, tiene que organizarse con el dinero que logra reunir para comprar los útiles escolares de su hijo que se encuentra en segundo de primaria. “(…) Solo tengo la preocupación de un hijo con el tema de la lista de útiles y otras cosas, mis otros hijos ya son independientes”, menciona.

Los padres de familia gastan hasta S/300 en los materiales de sus hijos. Foto: John Reyes

Don Juan cuenta que su esposa tiene que buscar “algún trabajito extra los fines de semana o pedir pequeños préstamos” para poder ayudar con los gastos del hogar y no tener la carga él solo, sobre todo en temporada escolar. Por otro lado, señala que tener a su hijo en un colegio estatal es un gran alivio con el tema de los gastos en libros, pero están obligados a llevar la lista de útiles que oscila entre los S/ 200 y S/250 en nivel primario.

Entre S/150 y S/450 por cada lista

Según los comerciantes, un padre de familia puede llegar a gastar desde S/150 en una lista de útiles escolares para nivel inicial y primaria si opta por los productos más económicos y simples del mercado. Estos útiles incluyen materiales básicos como cuadernos, lápices, borradores, plumones, etc. Sin embargo, este monto es solo un punto de partida, ya que a medida que se incrementa la calidad o se incluyen productos específicos, el costo puede aumentar considerablemente.

Y si bien sabemos que estas opciones de precios pueden ser accesibles para el bolsillo del ciudadano, un padre siempre busca lo mejor para sus hijos y sobre todo si se trata de la educación de ellos. “(…) Voy a gastar 450 soles en la lista de mi hija que entra a cuarto grado de primaria en un colegio particular, tuve que hacer maravillas este año para que me alcance la plata”, señala el señor Rusel Villacorta.

Ferias escolares y alza de precios

Dejamos un momento las galerías y tiendas de las principales calles de Mesa Redonda para dirigirnos a una feria escolar ubicada entre el jirón Santa Rosa y el jirón Andahuaylas, donde observamos que muchos padres de familia salen con grandes cajas y bolsas de útiles escolares.

Al acercarnos, los negociantes nos ofrecen cuadernos que van desde los S/ 3 hasta los S/4.50. También colores a 5/ la caja y lapiceros a S/3 el paquete de seis unidades. Ahí logramos recoger el testimonio de la señora Perla Nieto (38), una madre que busca los mejores precios para cubrir la lista de útiles de su pequeño que pasa al segundo grado de primaria en un colegio estatal del distrito de San Juan de Lurigancho.

Ella señala que este año ha visto los costos elevados en algunos útiles esenciales que piden en la lista. “Pensé que me iba a sobrar dinero para algunas cosas más, pero me equivoqué, incluso he tenido que pedir rebaja para no tener que regresar por las cosas que piden en la lista de mi pequeño y que me falta comprar”, señala la señora Nieto.

Los padres dicen que se gasta más en una lista de inicial que en una de secundaria. Foto: John Reyes

En este 2025, según varios padres de familia consultados, muchos de los productos, tanto escolares como esenciales del hogar, han elevado sus precios de manera sorprendente. Ante estos incrementos, se han visto obligados a ajustar aún más sus gastos diarios, y muchos mencionan que deben hacer “maravillas con el dinero” para cubrir todas las necesidades de su familia.

“A diferencia del año pasado, los precios han subido bastante, sobre todo los cuadernos. En la lista piden 12 cuadernos para mi hija que está en secundaria, ahí nomás se va gran parte de la plata”, detalla Laura Quispe.

Pero también hay padres de familia para quienes la lista de útiles de este año les ha resultado más accesible, incluso mencionan que gastaron menos en materiales educativos que en 2023 y 2024. “Este año me ha salido súper cómodo, el año pasado gasté más y eso que mi pequeño está en primaria y en colegio estatal”, responde la señora Cecilia Ruiz.

El señor Sandro Alarcón, por su parte, señala que comprando “algunas cositas” de la lista de útiles de su nieta que ingresa al primero de primaria en un colegio estatal, gastó 250 soles. “Hasta en los colegios estatales te piden bastantes cosas, mi nieta tiene que llevar 20 papelógrafos, es por eso que estoy ayudando con algunos gastos y así mi hija no se afecte mucho con los gastos”, indica.

Algunas razones del alza de precios

Ante este escenario, el docente y economista Bernardo Cojal, menciona que, desde la pandemia, ha incrementado un 5% el ticket promedio (monto a lo que estábamos acostumbrados a pagar por algún producto antes de la pandemia). Esto se puede presentar tanto en los centros comerciales, como en aquellos lugares donde se manejan microempresas, como los puestos y galerías de Mesa Redonda.

Explica que este incremento en los precios se debe a tres factores: la inflación, la variación de precios en la importación y la alta demanda por campaña; por lo que recomienda que las compras de útiles escolares, uniformes y otros artículos, se realicen con tiempo.