El CCL ha realizado una estimación sobre cuánto gastarían los padres de familia en la adquisición de útiles escolares. | Foto: composición LR/capacitacionccl.edu.pe/INFO7

La campaña escolar 2026 ya se palpita y muchos padres de familia están a la expectativa de cuánto deberán invertir en los útiles escolares para sus hijos. De acuerdo con las proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el gasto promedio que deberán desembolsar las familias oscilará entre S/600 y S/1.200, monto que representa una presión adicional para la economía del hogar al inicio del año escolar.

¿Cuánto costaría una canasta escolar básica?

Con respecto al precio de la canasta escolar básica, por alumno cuesta alrededor de S/ 600. En esta lista se incluyen útiles escolares como cuadernos, colores, reglas, goma, folders y hojas. Adicionalmente, se deben considerar gastos en mochilas, uniformes y calzado de diversas tallas, de acuerdo con las características y necesidades de cada niño o adolescente.

Para este año, el presidente del Gremio de la Pequeña Empresa, Rodolfo Ojeda, resaltó que el repunte en los precios de los útiles escolares no será tan significativo, por lo que se espera que el sector no represente un impedimento en las ventas de las empresas que se dedican a ello.

“Consideramos que esta campaña es clave para la sostenibilidad de muchas pymes, ya que representa entre el 25% y 40% de sus ventas del primer trimestre, lo que impacta directamente en su flujo de caja”, señaló.

No obstante, si se consideran otros accesorios o productos tecnológicos como libros escolares, calculadoras y tablets básicas, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que el precio se elevaría hasta los S/ 1.200.

¿A cuánto aumentarán los precios de los útiles escolares según el CCL?

Los precios de los útiles escolares han tenido un incremento de entre 5% y 8% en comparación con el año pasado, debido principalmente al alza en los costos de insumos y transporte. Por ello, el valor final de la canasta escolar dependerá del nivel educativo del estudiante, las marcas seleccionadas y el canal de compra elegido por cada familia, ya sea en mercados mayoristas, librerías o plataformas digitales.

“Pese a ello, las pymes vienen realizando esfuerzos por mantener precios competitivos. Las pequeñas y medianas empresas que logran equilibrar estos factores obtienen mejores resultados”, indicó Ojeda.