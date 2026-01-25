Alejandra C. Q., de 30 años, tiene un hijo que iniciará este 2026 el primer grado de secundaria en San Juan de Lurigancho y una de sus preocupaciones del inicio escolar son los útiles escolares que deberá comprar, además del uniforme y la pensión del colegio donde ha matriculado al menor. Aunque ha ahorrado, manifiesta que "solo entre los libros de área, de inglés, plan lector y cuadernos gastaré más de S/850 porque nos piden materiales adicionales por temporada". Las cuotas no son mínimas; por el contrario, estima que gastará más que el año pasado.

Este es el panorama de cientos de padres y madres de familia en Perú que deben conseguir los recursos económicos para costear los gastos tanto en colegios nacionales como en privados. Según las recientes proyecciones del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima, las familias desembolsarían un estimado desde los S/600 a S/1.200, lo que representa una presión significativa para el presupuesto del hogar.

Ese es el caso de 'María'—trabajadora estatal y residente de Carabayllo—, que cuestiona los gastos excesivos impuestos por los colegios privados. En su caso, para costear la lista de útiles de su hija menor, solicitará a su empleador un vale de consumo para útiles escolares que será descontado posteriormente de su planilla. Sin embargo, advierte que no todos los trabajadores tienen el mismo beneficio: "Los CAS del 1057 no reciben escolaridad y deben disponer (ellos mismos) del monto total para estos gastos".

'María' estima que gastará, sin contar libros, "un aproximado de 300 a 500 soles en la lista de útiles", pero considerando la matrícula y pensión escolar, llegará a desembolsar "unos S/1.500".

"Me parece incorrecto que, a pesar de que existe como ley no solicitar papel higiénico, existan colegios privados que lo sigan solicitando dentro de la lista de útiles, que soliciten libros que al final del año escolar se evidencia que los niños no concluyen, y aparte los colegios particulares te piden un monto por copias o te mandan para impresiones semanales de los cursos", menciona.

Lo mismo sucede en el caso de 'Ruth', vecina de Collique, quien decidió cambiar a su hija de 5 años de un colegio estatal a uno privado para mejorar su educación, pero ahora deberá sacrificar un viaje familiar planeado para cubrir los útiles escolares e incluso tiene pensado solicitar un pequeño préstamo de ser necesario por los gastos de pensión.

La lista de útiles escolares que solicitan los colegios privados sobrepasa el monto de S/600. Foto: Colegio Nuestra Señora del Rosario

Cambios en el año escolar y gastos de útiles en colegios privados y públicos

Rodolfo Ojeda, presidente del citado gremio, explicó que si bien existe una canasta básica estimada en S/600 (centrada en artículos esenciales como cuadernos, colores y papelería), el monto se dispara al integrar calzado, uniformes y, sobre todo, dispositivos tecnológicos como tablets básicas o calculadoras científicas, que hoy son requisito en diversos planteles.

Al respecto, el educador y exministro de Educación, Idel Vexler Talledo, advirtió que los precios de los útiles escolares no son asequibles para todas las familias. Ante esta situación, exhortó al Estado a intervenir para regular o mitigar este impacto económico.

"Lo que dice la Cámara de Comercio de Lima tiene sentido. En los colegios públicos ya no hay textos escolares. Los cuadernos de trabajo no reemplazan a los textos escolares. Entonces, eso forma parte de la canasta escolar; luego tienen que comprar cuadernos, hojas, lapiceros, plumones, los útiles básicos de la mochila escolar, y eso no siempre está accesible a la economía familiar de los sectores de menores recursos que van a la escuela pública. Entonces, ahí hay un problema que el Estado debería haber resuelto generando bibliotecas escolares y tratando de que los materiales educativos que se pidan se hagan progresivamente durante el año para no afectar la economía familiar de los estudiantes", advierte Vexler.

Los padres de familia compran los cuadernos y demás útiles escolares en Mesa Redonda. Foto: LR/ Sebastián Blanco Salazar

Asimismo, menciona su preocupación creciente por el bienestar integral educativo que, para inicios de este 2026, ha modificado el calendario escolar en los colegios estatales, que "hará perder tres semanas de horas efectivas de estudio" e impactará negativamente en el proceso de aprendizaje de más de 6 millones de escolares.

De la misma forma, señala que "hay 54 mil locales escolares que no están en condiciones óptimas para recibir a los alumnos", puesto que presentan diversas fallas estructurales como baños malogrados, falta de electricidad, mobiliario antiguo y aulas sin pintar. "No veo ninguna movilización nacional de parte del Ministerio y del Gobierno", señala.