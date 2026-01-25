HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pataz: hallazgo de cadáver carbonizado en bocamina es materia de investigación

La víctima, aún no identificada, fue trasladada a la Morgue Central de Trujillo, donde se realizarán los exámenes forenses que permitirán establecer su identidad y las circunstancias del fallecimiento.

Cuerpo se halló en sector de Pueblo Nuevo. Foto referencial.
Un cuerpo carbonizado fue hallado en el distrito de Pataz, región La Libertad. El hallazgo ocurrió cerca de las 11 a.m. del 24 de enero, en la parte exterior de una bocamina ubicada en el sector Porfía, anexo de Pueblo Nuevo.

Según información preliminar, el cadáver corresponde a un varón aún no identificado. Tras el hallazgo, las autoridades dieron aviso al Ministerio Público. El fiscal de turno de la Fiscalía de Pataz dispuso de inmediato el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Central de Trujillo.

En la sede de Medicina Legal se practicará la necropsia de ley y los estudios forenses correspondientes, con el fin de determinar las causas del deceso e iniciar el proceso de identificación del fallecido. El protocolo empezará este lunes 26 de enero.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que se produjo este hecho.

