La modelo Suheyn Cipriani dio detalles de su relación con el streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius. Cabe resaltar que los rumores sobre su acercamiento amoroso surgieron a inicios de año, cuando ambos compartían contenido en la plataforma Kick. Posteriormente, el influencer fue captado besando a la exmiss Perú, hecho que avivó las especulaciones. Al respecto, la conductora de 'La Manada' decidió brindar algunos detalles tras el inicio de la nueva temporada del pódcast.

Suheyn Cipriani cuenta cómo conoció a Macarius

Durante la emisión del programa digital 'La Manada' en YouTube, la influencer Suheyn Cipriani decidió sincerarse sobre su relación con el streamer Macarius debido a las reacciones en redes sociales. Explicó que conoció al creador de contenido hace dos meses durante la grabación de 'Stream y sazón', segmento del youtuber El Zein. Sin embargo, Macarius se mostró indiferente con ella.

Suheyn Cipriani reveló que quedó impresionada con la personalidad del streamer. Foto: composición LR/Kick

Tras ello, la influencer coincidió en una discoteca con el streamer y ella tomó la decisión de acercarse a él. Habló con la mánager del arequipeño y pudo conocerlo mucho más. "Usualmente se me acercan muchas personas y no me llama mucho la atención que se me acerquen o que me hablen. Es más, en mis dos relaciones que he tenido, yo he sido la persona que se ha acercado. Esta vendría a ser mi tercera relación y yo también me acerqué porque es como me llama la atención lo que no me hace caso", contó.

Suheyn Cipriani confesó que el streamer Macarius fue quien puso fin a la relación, pero luego se reconciliaron

Tras los primeros acercamientos entre Suheyn Cipriani y el streamer Macarius, ambos decidieron conocerse mejor y formalizar su vínculo como salientes. Sin embargo, la relación atravesó un momento de tensión cuando Macarius entró en desconfianza al escuchar que la conductora de 'La Manada' dijo que estaba soltera durante una emisión del pódcast en diciembre de 2025.

"Hemos tenido discusiones, pero no así. Fue la única vez que él me terminó así, me dijo 'Ya fue'. Fue el día que dije que estaba soltera en el podcast y que al día siguiente quise arreglarla. Me fui a Arequipa a buscarlo, tuve que ir. De ahí regresamos y no hemos vuelto a pelear", expresó.

De esta forma, la modelo defendió su relación con el streamer y pidió el cese de críticas a su relación. "Es una buena persona, que me hace feliz, ¿por qué el odio?", resaltó.