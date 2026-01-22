Hallan sin vida a recluso internado por robo agravado en penal de Trujillo: INPE activó protocolos

INPE informa sobre el fallecimiento de un reo en penal de Trujillo | La República

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó sobre el fallecimiento de un interno al interior del Establecimiento Penitenciario de Trujillo, ocurrido la mañana del martes 21 de enero de 2026. El hallazgo se produjo durante las primeras horas del día, cuando personal de seguridad penitenciaria realizaba sus labores rutinarias dentro del penal.

De acuerdo con la información oficial, el recluso fue encontrado inconsciente dentro de su celda y, pese a la intervención inmediata del personal de salud del establecimiento, se confirmó la ausencia de signos vitales. Tras ello, se activaron los protocolos de seguridad y se dio aviso a las autoridades competentes para el inicio de las diligencias e investigaciones de ley.

Hallazgo del interno fallecido en penal de Trujillo

Según detalló el INPE en su comunicado, el hecho ocurrió este 21 de enero a las 6:45 a. m., en el pabellón 3”, cuando el personal de seguridad penitenciaria halló al interno Walter Fernando Loyola Vásquez en estado inconsciente dentro de su celda. El documento precisa que el recluso fue atendido de inmediato por el personal de salud del penal, quien “constató la ausencia de signos vitales”.

Ante el fallecimiento, la institución señaló que se activaron de manera inmediata los protocolos de seguridad penitenciaria. Esto incluyó el aislamiento de la zona y la comunicación formal al Ministerio Público, específicamente a la Tercera Fiscalía Corporativa de Trujillo, así como a la Comisaría El Milagro, con el objetivo de que se realicen las diligencias e investigaciones conforme a ley.

“El INPE procedió al aislamiento de la zona y a la comunicación correspondiente a las autoridades competentes”, indica el comunicado oficial.

Situación legal del interno fallecido

El Instituto Nacional Penitenciario informó que el recluso, de 43 años, se encontraba procesado por el delito de robo agravado al momento de su fallecimiento. No se brindaron mayores detalles sobre las circunstancias previas al hecho, las cuales serán materia de investigación por parte de las autoridades. En su pronunciamiento, el INPE aseguró que brindará todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.

