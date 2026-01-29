La comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP) atraviesa un escenario de incertidumbre tras la designación de una comisión organizadora designada por el Ministerio de Educación (Minedu), tras su conversión a universidad. Los alumnos denuncian que esta medida ha derivado en la paralización de procesos académicos y administrativos clave, así como en el desconocimiento de los órganos de gobierno que ya existían en la institución.

La situación se da luego de que Bellas Artes, que cuenta con autonomía académica, administrativa y de gobierno desde 2009, iniciara formalmente su transición hacia universidad en 2024. Según los estudiantes, lejos de garantizar continuidad académica, la comisión organizadora ha ratificado a una gestión ampliamente cuestionada, cancelado programas de ingreso y mantenido una comunicación deficiente con la comunidad educativa.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES 2026: EL POLÉMICO HISTORIAL DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Denuncian afectación a su autonomía universitaria

Los estudiantes señalan que los problemas actuales se arrastran desde la directiva que asumió funciones en 2021, encabezada por Eva López Miranda. Aseguran que durante ese periodo la institución fue sometida a un progresivo abandono, afectando directamente las condiciones de estudio. “Todos los talleres profesionales están completamente abandonados. Llevamos las clases en condiciones totalmente precarias”, señalaron desde el gremio estudiantil para La República.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De acuerdo con los testimonios de los alumnos, no se renovaron materiales ni equipos, pese a existir presupuesto asignado, lo que impactó de forma directa en especialidades como grabado, escultura y conservación. También denunciaron fallas estructurales como caños malogrados, prensas inoperativas y talleres que funcionan parcialmente. “Estamos trabajando con una prensa a medio funcionar cuando debería haber varias operativas. Eso es vergonzoso y una falta de respeto hacia los alumnos”, indicaron.

Obras sin consulta y afectación al rendimiento académico

Según mencionan, uno de los episodios más cuestionados ocurrió a fines de 2024, cuando "iniciaron una supuesta restauración de patrimonio cultural". Los alumnos precisaron que esto se realizó sin consulta previa a docentes ni estudiantes. Asimismo, que las obras se ejecutaron en plena etapa de evaluaciones finales y con personal externo, pese a que la institución forma profesionales en conservación y restauración. "Lo debimos hacer nosotros", indicaron.

“Nos quitaron prácticamente dos semanas de trabajo en pleno cierre de ciclo. Necesitamos tiempo para producir obra, y eso repercutió directamente en nuestro rendimiento académico”, relataron. Además de detallar que se cerraron espacios de uso común y se solicitó a los alumnos trasladar materiales pesados, algo que calificaron como inviable.

Rechazan Comisión Organizadora

El principal reclamo del gremio estudiantil se centra en la legitimidad de la Comisión Organizadora designada por el Minedu. “Cuando llegó fue como si borraran los derechos que ya habíamos ganado. Por eso estamos reclamando que se nos devuelva nuestra Asamblea General”, afirmaron. La Asamblea, explican, incluía un tercio de representación estudiantil y era el máximo órgano de gobierno interno.

Asimismo, afirman que los integrantes de la comisión no tendrían formación en artes o cultura y que, a su criterio, se aplique un modelo de adecuación pensado para universidades de letras y ciencias. Los estudiantes advierten que existe un precedente negativo en el Conservatorio de Música, que tardó años en licenciarse bajo un esquema similar.

Desde la instalación del grupo designado por el ministerio, los estudiantes reportan la cancelación del Ciclo 0, la suspensión indefinida del CEPREBA (incluso con alumnos en pleno ciclo y promesa de ingreso directo), la paralización de trámites de egreso, titulación y traslados, así como la incertidumbre sobre el proceso de admisión 2026. “Estamos en el limbo. No sabemos si habrá admisión, si habrá ingresantes, si podremos iniciar el año académico”, señalaron. También alertaron que egresados del 2025 no pueden acceder a su documentación, lo que les impide postular a empleos, becas o estudios de posgrado.

Los comunicados oficiales, afirman, han sido enviados de manera unilateral, fuera del horario laboral y con los comentarios desactivados, sin espacios para el diálogo. “Recibimos cinco comunicados en un solo día, justo antes del plantón en el Minedu. Eso refuerza la sensación de improvisación y presión”, indicaron.

Plantón en el Minedu y demandas estudiantiles

La Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú emitió un pronunciamiento institucional en el que indicaron que “somos conscientes de las preocupaciones e inquietudes que un sector de nuestros estudiantes ha venido manifestando”, señalando que el proceso de transición que atraviesa la universidad constituye “una etapa compleja”. En ese marco, la institución reafirma su compromiso de “brindar información oportuna, acompañar este proceso y actuar dentro del marco de la Ley Universitaria”, priorizando el bienestar, la continuidad académica y la formación integral de su comunidad estudiantil.

Asimismo, indicó que tienen la voluntad de “mantener un diálogo abierto” y “disposición para generar nuevos espacios que permitan absolver dudas y aclarar los aspectos que sean necesarios”, reafirmando su compromiso de “brindar información oportuna”. Los estudiantes, por su parte, indicaron que las veces que intentaron comunicarse no se sintieron debidamente escuchados: "Nos paseaban".

Ante este escenario, realizaron un plantón frente al Ministerio de Educación (Minedu) para exigir una solución. Entre sus principales demandas figuran el respeto a la autonomía institucional, la restitución de la Asamblea General con cogobierno estudiantil, la anulación de las decisiones tomadas por la comisión organizadora, la garantía de continuidad académica y la no permanencia de la gestión encabezada por Eva López y su equipo.

“No somos ganado al que se le pueda mandar de esta manera. Tenemos vidas, trabajos y proyectos que dependen del calendario académico”, enfatizaron. Para los alumnos, Bellas Artes no es solo un centro de estudios, sino un espacio fundamental de formación personal y artística. “Es nuestra escuela y nuestra universidad. La vamos a defender porque la queremos y porque es parte de nuestra vida”, concluyeron.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.