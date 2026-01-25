Sorteo de La Tinka HOY domingo 25 de enero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario
La Tinka sorteará este domingo 25 de enero un pozo acumulado de más de S/19 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.
Este domingo 25 de enero se realizará el sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/19 millones. Los jugadores podrán ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
El sorteo también ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes aumentar sus posibilidades de éxito en el juego. Con sus altos premios y variedad de modalidades, La Tinka se mantiene como una de las loterías más populares y reconocidas del Perú.
A continuación, te presentamos toda la información esencial para participar en el sorteo de este domingo y elegir tus números de la suerte de forma informada.
