Sorteo de La Tinka EN VIVO del 14 de enero del 2026: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
La Tinka sortea este 14 de enero un pozo acumulado de más de S/18 millones. Los jugadores pueden participar para ganar el premio mayor y otros premios menores.
El miércoles 14 de enero, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/18 millones. Los jugadores tienen la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Además, el sorteo ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.