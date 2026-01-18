Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

Revisa los resultados La Tinka HOY, miércoles 14 de enero y conoce la jugada ganadora. | Foto: composición LR/La Tinka

Este domingo 18 de enero, Intralot sorteará La Tinka, con un pozo acumulado superior a los S/18 millones. Los jugadores pueden acceder al premio mayor o a premios menores, de acuerdo con los aciertos obtenidos en su boleto.

El sorteo tiene otras modalidades de juego como el “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades consolida a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.

En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que necesitas para elegir tus números de la suerte y participar con más seguridad en este popular juego de azar.