HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacio
Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacio     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacio     Sigue EN VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacio     
EN VIVO

Keiko sube en encuestas y Rafael López Aliaga baja | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Gobierno de José María Balcázar designa a Jorge Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional del INPE

El nombramiento de Jorge Cotos Ochoa tiene el respaldo del presidente Balcázar y el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra.

La designación se realizó a través de una resolución suprema en El Peruano. Foto: Composición/LR
La designación se realizó a través de una resolución suprema en El Peruano. Foto: Composición/LR

El Gobierno de José María Balcázar designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Únete a nuestro canal de política y economía

El nombramiento fue oficializado este lunes 9 de marzo a través de la Resolución Suprema 054-2026-JUS, que cuenta con el respaldo del mismo presidente Balcázar y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.

TE RECOMENDAMOS

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: 16 candidatos presidenciales y 15 vicepresidentes omitieron información en su hoja de vida, según el JEE

lr.pe

Cotos Ochoa asumió la titularidad de la entidad debido a que el puesto se encontraba vacante. "Resulta necesario disponer acciones administrativas que garanticen la continuidad en la gestión de la citada Institución", precisa la RS.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La resolución suprema también resalta que el Consejo Nacional Penitenciario continuará conformado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios hasta que entre en vigencia la nueva estructura del INPE, conforme se estableció en el Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y la misma institución.

De igual manera, la norma recalca que tanto el INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) como el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) se unirán a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

Resolución Suprema que designa a Henry Cotos Ochoa como nuevo presidente del Consejo Nacional del INPE

Resolución Suprema que designa a Henry Cotos Ochoa como nuevo presidente del Consejo Nacional del INPE

Henry Cotos Ochoa: ¿quién es el nuevo presidente del Consejo Nacional del INPE?

Anteriormente, Cotos Ochoa se desempeñó como el jefe de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en la que supervisaba los centros penitenciarios de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Jaén, Cajamarca, entre otros.

En 2013 fue designado como director de la Oficina Regional Sur–Arequipa del INPE en lugar de Óscar Castillo Calderón. No obstante, poco tiempo antes de estar en ese puesto tuvo a su cargo la Dirección de la Oficina Regional Lima.

Notas relacionadas
Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

LEER MÁS
Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

Gobierno de Balcázar designa a exministro de José Jerí como miembro de Consejo Directivo de Proinversión

LEER MÁS
Al mismo estilo que con las universidades: Balcázar presentó 7 proyectos de ley para crear institutos sin financiamiento

Al mismo estilo que con las universidades: Balcázar presentó 7 proyectos de ley para crear institutos sin financiamiento

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

LEER MÁS
Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

LEER MÁS
¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar EN VIVO por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1?

Irán acusa a países europeos de haber facilitado la ofensiva militar de Estados Unidos contra Teherán

Gobierno de José María Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tras casi un mes de asumir la Presidencia

Política

Gobierno de José María Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tras casi un mes de asumir la Presidencia

Héctor Valer reveló que el informe final sobre licitaciones chinas involucra a Vizcarra , Merino, Castillo y Sagasti

16 candidatos presidenciales y 15 vicepresidentes omitieron información en su hoja de vida, según el JEE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Gobierno de José María Balcázar aprueba Plan Nacional de Seguridad Ciudadana tras casi un mes de asumir la Presidencia

Gobierno de José María Balcázar designa a Jorge Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional del INPE

Héctor Valer reveló que el informe final sobre licitaciones chinas involucra a Vizcarra , Merino, Castillo y Sagasti

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025