Gobierno de José María Balcázar designa a Jorge Cotos Ochoa como presidente del Consejo Nacional del INPE

La designación se realizó a través de una resolución suprema en El Peruano. Foto: Composición/LR

El Gobierno de José María Balcázar designó a Jorge Henry Cotos Ochoa como el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El nombramiento fue oficializado este lunes 9 de marzo a través de la Resolución Suprema 054-2026-JUS, que cuenta con el respaldo del mismo presidente Balcázar y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra.

Cotos Ochoa asumió la titularidad de la entidad debido a que el puesto se encontraba vacante. "Resulta necesario disponer acciones administrativas que garanticen la continuidad en la gestión de la citada Institución", precisa la RS.

La resolución suprema también resalta que el Consejo Nacional Penitenciario continuará conformado por tres miembros especialistas en asuntos criminológicos y penitenciarios hasta que entre en vigencia la nueva estructura del INPE, conforme se estableció en el Decreto Legislativo que fortalece el Sistema Penitenciario Nacional y la misma institución.

De igual manera, la norma recalca que tanto el INPE, el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ) como el Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social (PRONAPRES) se unirán a la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir).

Resolución Suprema que designa a Henry Cotos Ochoa como nuevo presidente del Consejo Nacional del INPE

Henry Cotos Ochoa: ¿quién es el nuevo presidente del Consejo Nacional del INPE?

Anteriormente, Cotos Ochoa se desempeñó como el jefe de la Oficina Regional Norte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en la que supervisaba los centros penitenciarios de Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Jaén, Cajamarca, entre otros.

En 2013 fue designado como director de la Oficina Regional Sur–Arequipa del INPE en lugar de Óscar Castillo Calderón. No obstante, poco tiempo antes de estar en ese puesto tuvo a su cargo la Dirección de la Oficina Regional Lima.