Sorteo de la Kábala en vivo hoy 24 de enero 2026: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala anuncia su próximo sorteo el sábado 24 de enero, con un pozo histórico acumulado de más de 5 millones de soles. Los números ganadores se revelarán en las próximas horas.
- Nuevo parque de diversiones en Lima con ingreso gratis y ofrece juegos mecánicos con precios desde S/10
- Parque de las Aguas en Lima 2026: ¿quiénes pueden acceder al ingreso gratuito?
Este sábado 24 de enero, La Kábala vuelve con un nuevo sorteo y un Pozo Buenazo histórico de S/ 5.858.434. Los boletos se pueden comprar en puntos autorizados, centros comerciales del país o por internet. La transmisión será en vivo desde las 10.00 p. m. en el Facebook de La Tinka, donde se revelarán los números ganadores. En esta nota se actualizarán los resultados, la jugada más resaltante y la información clave del juego.
¿Cuánto cuesta jugar 'Chau Chamba'?
El costo del sorteo 'Chau Chamba es de S/1 adicional al precio de una jugada simple de La Kábala. Ello significa que, si eliges los seis números de La Kábala, y seleccionas la opción del 'Chau Chamba', el pago total sería de S/2.
