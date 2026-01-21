Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
Las apuestas para jugar la Tinka están disponibles desde S/5 en la web y en puntos de venta autorizados. Además, los usuarios podrán participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.
Este miércoles 21 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de azar de Intralot, que en esta edición ofrece un pozo acumulado de S/19.005.223. Como ocurre cada miércoles y domingo, los jugadores podrán tentar el premio mayor y otros premios secundarios, de acuerdo con los números que eligieron en su cartilla, disponible desde S/ 5 en la web o en puntos de venta autorizados. Además, se podrá participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.
Sorteo en vivo de La Tinka, hoy miércoles 22 de enero: conoce los números ganadores
¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?
Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes:
-Plaza Vea
-Vivanda
-Promart
-Mass
-Oechsle