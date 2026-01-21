HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Las apuestas para jugar la Tinka están disponibles desde S/5 en la web y en puntos de venta autorizados. Además, los usuarios podrán participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.

Conoce los resultados de La Tinka de este miércoles 21 de enero
Conoce los resultados de La Tinka de este miércoles 21 de enero | Foto: composición LR

Este miércoles 21 de enero se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, el popular juego de azar de Intralot, que en esta edición ofrece un pozo acumulado de S/19.005.223. Como ocurre cada miércoles y domingo, los jugadores podrán tentar el premio mayor y otros premios secundarios, de acuerdo con los números que eligieron en su cartilla, disponible desde S/ 5 en la web o en puntos de venta autorizados. Además, se podrá participar en los juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’.

Sorteo en vivo de La Tinka, hoy miércoles 22 de enero: conoce los números ganadores

16:13
21/1/2026

¿Dónde puedo comprar las cartillas de La Tinka?

Las tiendas donde puedes comprar las cartillas de La Tinka son las siguientes: 

-Plaza Vea

-Vivanda

-Promart

-Mass

-Oechsle

Notas relacionadas
Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

Revisa los resultados de La Tinka hoy, domingo 18 de enero: sorteo, ganadores y más del Pozo Millonario

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka EN VIVO del 14 de enero del 2026: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka EN VIVO del 14 de enero del 2026: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY por la fecha 7 de la Champions League: azulgranas pierden

Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

Sociedad

Principales hospitales de Arequipa sin insumos médicos: "Estamos dejando de operar 54 pacientes"

Resultados de La Tinka del miércoles 21 de enero: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

José Jerí no asume responsabilidad en reuniones clandestinas e insiste que se trata de un "complot"

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025