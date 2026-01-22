Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Un incendio de grandes dimensiones se desató este miércoles 22 de enero cerca del penal de Lurigancho, generando preocupación en los vecinos de la zona. | composición LR | Difusión.

Un incendio de grandes dimensiones se desató este miércoles 22 de enero cerca del penal de Lurigancho, generando preocupación en los vecinos de la zona. | composición LR | Difusión.

Un incendio de considerables proporciones se registró la tarde de este miércoles 22 de enero en los alrededores del penal de Lurigancho, generando alarma entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, al menos ocho unidades fueron desplegadas para atender la emergencia, entre ellas las máquinas M121-1, M2-1, M21-1, M3-1 y M138-1, además de la cisterna CIS-IV, la ambulancia AMB236-2 y la unidad de rescate RES-2.

¿Dónde es el incendio en San Juan de Lurigancho?

El siniestro, catalogado como incendio en estructura de material noble, viene siendo controlado por los bomberos, mientras se evalúan los daños y se descarta la presencia de personas afectadas.

El área de prensa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó a La República que el incendio no se produjo dentro de sus instalaciones.

