EN VIVO | Alianza marca el 2-0 ante Inter Miami en Matute
Sociedad

Tráfico de Lima hoy EN VIVO: desvíos vehiculares y rutas alternas por la Noche Crema y la Noche Blanquiazul

La Policía Nacional del Perú ha implementado un plan especial de desvíos en los alrededores de los estadios Alejandro Villanueva en La Victoria y Monumental en Ate.

La PNP dio a conocer el plan de desvíos para ambos eventos deportivos
La PNP dio a conocer el plan de desvíos para ambos eventos deportivos

Alianza Lima y Universitario de Deportes llevarán a cabo la Noche Blanquiazul y la Noche Crema, en donde jugarán sus últimos partidos amistosos este sábado 24 de enero. Por ello, la Policía Nacional del Perú desplegó un plan de desvío para garantizar el tránsito en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, y en el estadio Monumental, en Ate.

De acuerdo con el general PNP Óscar Arriola, se ha desplegado cerca de 5.000 efectivos policiales, quienes mantendrán el control del orden público y del resguardo de los hinchas durante sus desplazamientos hacia ambos recintos deportivos. Se tiene previsto que ambos acontecimientos atraigan a miles de fanáticos de los denominados 'compadres'.

Tráfico EN VIVO HOY

17:53
24/1/2026

Tráfico a horas de iniciar la Noche Crema

El tránsito avanza lento en el tramo de la avenida Javier Prado Este que va desde el cruce con la avenida Aviación hasta el Trébol en sentido hacia el estadio Monumental. 

17:48
24/1/2026

Congestión en la av. Javier Prado

En los alrededores del estadio Monumental se ha reportado congestión vehicular en la avenida Javier Prado. El tráfico avanza demasiado lento desde el cruce con la av. la Molina, pasando por el óvalo Huarochirí, y hasta el cruce con la calle París. 

 

17:23
24/1/2026

Horarios de inicio

-El partido entre Alianza Lima e Inter de Miami por la Noche Blanquiazul 2026 se lleva a cabo desde las 17:00 horas del sábado 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva en La Victoria. 

-El partido entre Universitario de Deportes y la Universidad de Chile por la Noche Crema 2026 se llevará a cabo a las 8:00 p. m. del sábado 24 de enero en el estadio Monumental en Ate. 

 

17:20
24/1/2026

Desvíos para la Noche Blanquiazul

En los alrededores del estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria, el transporte público y particular que circule de norte a sur deberá utilizar como rutas alternas los jirones Abtao, Unanue, Manuel Cisneros y Francia. En sentido contrario, el desvío será por Abtao, Francia, Manuel Cisneros y Humboldt.

Asimismo, de oeste a este, los vehículos deberán transitar por la av. Isabel La Católica, av. Manco Cápac, jr. Unanue y av. Huamanga. En sentido de este a oeste, la ruta alterna será la av. Isabel La Católica, av. Huamanga, jr. Sebastián Barranca, jr. Cangallo y jr. Humboldt.

17:20
24/1/2026

Desvíos para la Noche Crema

En el caso del estadio Monumental, se ha dispuesto el cierre total de la vía entre la avenida Javier Prado Este, en el tramo comprendido entre la avenida La Molina y Las Palmeras. En el sentido de Ate hacia la Carretera Central, los vehículos deberán circular por la av. Javier Prado Este, av. Huarochirí, av. Separadora Industrial y av. Nicolás Ayllón. En sentido contrario, la ruta alterna será por la av. Javier Prado, av. La Molina, óvalo Santa Anita y la Carretera Central.

Para quienes se desplacen hacia La Molina, la vía recomendada es la av. Melgarejo hasta la av. La Molina. En sentido opuesto, el tránsito deberá dirigirse por la av. Javier Prado Este, av. La Molina, av. Corregidor, av. Ferrero, av. El Polo o la av. Golf Los Incas.

lr.pe

