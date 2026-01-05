HOYSuscripcion LR Focus

Fiscal en Argentina exige activar la extradición de Maduro
Sociedad

ATU implementará 4 carriles exclusivos con único sistema para buses de transporte público en la av. Abancay: tráfico se reducirá a 6 minutos

El proyecto de la ATU, que utilizará bolardos metálicos y topellantas, se ejecutará de noche y busca optimizar el flujo de pasajeros, además de eliminar paradas indebidas.

ATU proyecta que la obra será entregada el lunes 19 de enero
ATU proyecta que la obra será entregada el lunes 19 de enero | Composición LR | Difusión

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará cuatro carriles exclusivos para buses de transporte público en la congestionada avenida Abancay, con el objetivo de mejorar el tránsito durante las horas punta. La obra pretende reducir los tiempos de viaje de miles de usuarios que se movilizan por el Centro de Lima.

Según el vocero de la ATU, Pavel Flores, la actual delimitación de los carriles para buses en la avenida Abancay resulta insuficiente y poco eficaz. Por esta razón, se instalará una segregación física utilizando bolardos metálicos y topellantas, el único sistema de este tipo en la ciudad. El proyecto se entregará el próximo lunes 19 de enero, según detalló en Andina.

El proyecto tiene previsto ser entregado el 19 de enero. Foto: Difusión

El proyecto tiene previsto ser entregado el 19 de enero. Foto: Difusión

Primer sistema con bolardos para reducir el tráfico en la ciudad

La primera fase de la implementación de los carriles exclusivos abarca un tramo que va desde el jirón Amazonas hasta la avenida Nicolás de Piérola, aproximadamente 1,2 kilómetros. La segregación del tramo restante, hasta la avenida Grau, dependerá de la evaluación de la efectividad del primer tramo.

"Hemos propuesto carriles segregados para buses con bolardos metálicos que se instalarán cada tres metros, entre los cuales se colocarán topellantas", precisó Pavel Flores para Andina. Según la ATU, estas estructuras metálicas, similares a pequeñas columnas, podrían ser implementadas en otras avenidas de alto tránsito vehicular, como la avenida Javier Prado o la avenida Arequipa, donde actualmente se colocan barreras de tráfico plásticas.

Obra reducirá el tiempo de tráfico a solo 6 minutos

La ATU explicó que esta obra permitirá reducir las paradas indebidas y optimizar el flujo de pasajeros en la vía, por donde transitarán los tres servicios del Corredor Morado y las 21 rutas de operadores autorizados. Además, proyectó que el tiempo de tránsito de los buses se reducirá de 20 a solo 6 minutos durante las horas punta, gracias a los 16 paraderos que serán habilitados.

Respecto a la circulación de los taxis, el vocero de la ATU indicó que se evaluará la posibilidad de que también puedan transitar por la vía segregada, ya que brindan un servicio público.

Pavel Flores destacó que la obra se realizará durante la noche. Asimismo, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la ATU advirtió que retirará las unidades no autorizadas de la vía, fiscalizará a los taxis informales y combatirá el comercio ambulante.

