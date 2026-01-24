HOYSuscripcion LR Focus

Empresario peruano sobrevive tras 15 horas secuestrado en Ecuador por banda extorsiva: "He sufrido maltratos"

Durante el secuestro, el empresario de 61 años fue sometido a amenazas y maltratos, mientras los delincuentes exigían 20.000 dólares a su familia a cambio de su liberación.

Operativo conjunto entre Perú y Ecuador logra liberación de empresario secuestrado
Operativo conjunto entre Perú y Ecuador logra liberación de empresario secuestrado | Panamericana

Un empresario peruano de 61 años, dedicado a la importación de calzado, fue rescatado con vida tras permanecer secuestrado durante 15 horas en Ecuador por una organización criminal que exigía el pago de 20.000 dólares a su familia en Perú a cambio de su liberación. La víctima fue ubicada gracias a un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la Policía de Ecuador.

El caso se activó luego de que los familiares del empresario recibieran mensajes, fotografías y videos con amenazas enviadas por los secuestradores. Ante ello, se coordinó una operación articulada entre la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri y la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE) de la Policía ecuatoriana, lo que permitió rastrear las cuentas utilizadas para la extorsión.

"Gracias a la información vertida, pudieron localizar a uno de los titulares de las cuentas incriminadas y, cuando fue capturado, se logró dar con toda la banda que tenía al señor bajo su poder", explicó el coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros de la PNP.

Secuestro de empresario peruano en Ecuador deja cuatro detenidos

El empresario fue secuestrado mientras realizaba actividades comerciales en territorio ecuatoriano, según informó el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg. Tras su liberación, el propio empresario relató que durante el cautiverio fue sometido a maltratos físicos y amenazas por horas.

"Me llevaron a un bosque, me amarraron con una cadena muy larga a la planta de un árbol. Ahí he estado más de quince horas. En esas horas he sufrido maltratos, amenazas. Venían con el machete, trataban de asustarme, incluso amenazaban con cortarme los dedos", narró.

Como resultado del operativo, cuatro ciudadanos ecuatorianos, entre ellos una mujer, fueron detenidos. Según la Policía de Ecuador, los implicados registran antecedentes por delitos como robo y tráfico ilícito de drogas.

