Sociedad

El 'Monstruo' podría quedarse hasta dos años más en Paraguay mientras resuelve dos pedidos de extradición del Perú

Medios paraguayos advierten que los procesos pendientes podrían extenderse hasta por ocho meses cada uno, lo cual complica la extradición del 'Monstruo'.

Procesos de extradiciones pendientes retrasan el regreso del 'Monstruo' al Perú.
Procesos de extradiciones pendientes retrasan el regreso del 'Monstruo' al Perú. | Composición LR | Difusión

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, podría permanecer en Paraguay hasta dos años más, ya que la justicia local aún debe resolver dos solicitudes de extradición provenientes del Perú. Aunque una jueza paraguaya aprobó el primer pedido, el proceso judicial está lejos de concluir, lo que mantiene al cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte bajo custodia en el país sudamericano, según informaron medios paraguayos.

Moreno fue arrestado el 25 de septiembre en San Lorenzo, tras un operativo conjunto entre las fuerzas policiales de Paraguay y Perú. Las investigaciones lo vinculan con delitos graves como secuestros y extorsión, lo que ha generado el interés de las autoridades peruanas en extraditarlo. La jueza Clara Ruíz Díaz autorizó su entrega, pero el análisis de las otras dos solicitudes de extradición complica el proceso.

Extradición del 'Monstruo' demora por pedidos pendientes

El plazo para presentar apelaciones sobre la primera solicitud es de cinco días hábiles, lo que retrasa cualquier posible traslado inmediato. Cada una de las solicitudes adicionales podría extenderse hasta ocho meses, lo que, sumado a la falta de representación activa de Perú en ciertos momentos del proceso, podría resultar en una estadía prolongada de Moreno en Paraguay.

La captura de ‘El Monstruo’ es vista como un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado en Perú, dada su historia delictiva y su capacidad para evadir la justicia. La coordinación entre las autoridades de ambos países ha sido fundamental para su detención, pues implicó la cooperación internacional en la lucha contra la organización delictiva de Moreno Hernández.

Mientras tanto, la situación del líder de Los Injertos del Cono Norte es observada por países como Brasil, Estados Unidos y México, quienes esperan su extradición hacia el Perú. Sin embargo, la defensa del detenido está en busca de nuevas estrategias legales, lo que podría alargar aún más el proceso de extradición y mantener en incertidumbre el futuro de ‘El Monstruo’, advierten periodistas de Paraguay.

