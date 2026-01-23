HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema
JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     JNJ destituye a Delia Espinoza como fiscal suprema     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Sociedad

Allanan oficinas de la inmobiliaria R&G, donde fue asesinada una joven universitaria en Trujillo

Melany Lino Cruz fue asesinada en diciembre de 2025 en las instalaciones de la inmobiliaria. Los familiares de Melany claman por justicia frente a la falta de avances en la investigación.

Las autoridades allanaron la inmobiliaria en el marco de la investigación sobre la muerte de la joven
Las autoridades allanaron la inmobiliaria en el marco de la investigación sobre la muerte de la joven | Composición LR

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de la Fiscalía allanaron las oficinas de la inmobiliaria R&G, ubicadas en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo. Esta acción forma parte de la investigación sobre la muerte de una de sus trabajadoras y joven universitaria, Melany Lino Cruz, ocurrida en diciembre de 2025.

El allanamiento se realizó la noche del jueves 22 de enero. Según las autoridades, se buscaba recolectar evidencias tras la denuncia hecha por los familiares de Melany, luego de que la joven fuera quemada viva por sujetos desconocidos en las instalaciones de la inmobiliaria.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Delincuentes incendian inmobiliaria en Trujillo: joven mujer queda hospitalizada en estado crítico

lr.pe

Familiares exigen justicia tras la muerte de Melany

Al momento del ingreso de la Policía Nacional y los representantes del Ministerio Público, Jazmín González y su esposo, propietarios del establecimiento, no se encontraban presentes. Por su parte, los familiares de la joven fallecida continúan exigiendo justicia y esperan que los efectivos puedan dar con los responsables del fatídico hecho contra Melany Lino.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Nosotros seguimos exigiendo justicia. Ya ha pasado casi un mes desde que murió Melany, y hasta ahora no hay responsables. Hemos realizado protestas y vigilias, pero hasta ahora no hemos visto resultados de las autoridades. Esperamos que capturen a los asesinos", dijo uno de los familiares de Lino.

Investigación policial

Días antes de que suceda el incendio, sujetos desconocidos amedrentaron las cámaras de seguridad del lugar. Además, la tarde del 21 de diciembre, agentes de la PNP observaron una batalla campal entre delincuentes en el distrito de Alto Trujillo, en donde se reportó una víctima mortal en este incidente.

Oficiales efectuaron un operativo y detuvo a seis presuntos implicados. Las autoridades investigan ambos casos para determinar si están vinculados al fallecimiento de la joven universitaria Melany Lino, quien trabajaba en la inmobiliaria hace más de año y medio.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trujillo: Policía captura a dos implicados en ataques con explosivos a licorerías Tabaco y Ron

Trujillo: Policía captura a dos implicados en ataques con explosivos a licorerías Tabaco y Ron

LEER MÁS
Hallan sin vida a recluso internado por robo agravado en penal de Trujillo: INPE activó protocolos

Hallan sin vida a recluso internado por robo agravado en penal de Trujillo: INPE activó protocolos

LEER MÁS
Atentan con explosivos a dos sedes de licorería Tabaco y Ron en Trujillo

Atentan con explosivos a dos sedes de licorería Tabaco y Ron en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

LEER MÁS
Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

Falsos colectiveros secuestran a jóvenes en Surco: temen que queden libres pese a captura en flagrancia

LEER MÁS
DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuál es la cueva más grande del mundo capaz de albergar 15 Pirámides de Giza y permitir el paso de un crucero por su río subterráneo?

Metropolitano y Corredor Azul amplían horario de servicio por concierto de My Chemical Romance: ¿hasta qué hora operará?

Colegio de Abogados de Lima rechaza decreto que privatiza Petroperú: "Carece de sustento legal"

Sociedad

Metropolitano y Corredor Azul amplían horario de servicio por concierto de My Chemical Romance: ¿hasta qué hora operará?

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jorge del Castillo y Carla García continúan en carrera: JEE declara infundada tacha contra lista de senadores del APRA

Elecciones 2026: ONPE seleccionó a candidatos de miembros de mesa y este jueves 29 se conocerán a los designados

Gobierno de Perú oficializa nombre del año 2026 como "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025