Allanan oficinas de la inmobiliaria R&G, donde fue asesinada una joven universitaria en Trujillo

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y miembros de la Fiscalía allanaron las oficinas de la inmobiliaria R&G, ubicadas en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo. Esta acción forma parte de la investigación sobre la muerte de una de sus trabajadoras y joven universitaria, Melany Lino Cruz, ocurrida en diciembre de 2025.

El allanamiento se realizó la noche del jueves 22 de enero. Según las autoridades, se buscaba recolectar evidencias tras la denuncia hecha por los familiares de Melany, luego de que la joven fuera quemada viva por sujetos desconocidos en las instalaciones de la inmobiliaria.

Familiares exigen justicia tras la muerte de Melany

Al momento del ingreso de la Policía Nacional y los representantes del Ministerio Público, Jazmín González y su esposo, propietarios del establecimiento, no se encontraban presentes. Por su parte, los familiares de la joven fallecida continúan exigiendo justicia y esperan que los efectivos puedan dar con los responsables del fatídico hecho contra Melany Lino.

"Nosotros seguimos exigiendo justicia. Ya ha pasado casi un mes desde que murió Melany, y hasta ahora no hay responsables. Hemos realizado protestas y vigilias, pero hasta ahora no hemos visto resultados de las autoridades. Esperamos que capturen a los asesinos", dijo uno de los familiares de Lino.

Investigación policial

Días antes de que suceda el incendio, sujetos desconocidos amedrentaron las cámaras de seguridad del lugar. Además, la tarde del 21 de diciembre, agentes de la PNP observaron una batalla campal entre delincuentes en el distrito de Alto Trujillo, en donde se reportó una víctima mortal en este incidente.

Oficiales efectuaron un operativo y detuvo a seis presuntos implicados. Las autoridades investigan ambos casos para determinar si están vinculados al fallecimiento de la joven universitaria Melany Lino, quien trabajaba en la inmobiliaria hace más de año y medio.

