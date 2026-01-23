HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Tacna: veterinario de municipio muere en accidente de tránsito

Víctima viajaba a bordo de su motocicleta cuando se despistó en la carretera Locumba-Ilabaya. La Policía investiga las causas del accidente. 

Víctima trabajaba en Municipalidad de Ilabaya. Foto: difusión.
Víctima trabajaba en Municipalidad de Ilabaya. Foto: difusión.

Un médico veterinario murió la mañana del viernes 23 de enero a causa de un accidente de tránsito, ocurrido en el desvío de la carretera Locumba-Ilabaya, en la provincia de Jorge Basadre, región Tacna.

El fallecido fue identificado como Anthony Masco Quiza, quién iba a bordo de su motocicleta a las afueras del centro poblado de Mirave.

La víctima se dirigía a marcar su tarjeta de ingreso en la Municipalidad Distrital de Ilabaya. Él tenía la labor de veterinario zootecnista en la Subgerencia de Desarrollo Social Económico Local de Ilabaya.

Policía investiga causas del accidente

No hay testigos del accidente, solo lugareños encontraron la motocicleta volteada y el cuerpo del veterinario. Se presume que se habría despistado. La Policía inició las investigaciones para conocer las causas exactas del accidente.

Masco es natural de Puno y deja dos niños en orfandad. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de Tacna. Mientras que, la Municipalidad de Ilabaya, expresó sus condolencias a la familia por la pérdida y anunció el apoyo respectivo.

