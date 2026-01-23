Tacna: veterinario de municipio muere en accidente de tránsito

Un médico veterinario murió la mañana del viernes 23 de enero a causa de un accidente de tránsito, ocurrido en el desvío de la carretera Locumba-Ilabaya, en la provincia de Jorge Basadre, región Tacna.

El fallecido fue identificado como Anthony Masco Quiza, quién iba a bordo de su motocicleta a las afueras del centro poblado de Mirave.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La víctima se dirigía a marcar su tarjeta de ingreso en la Municipalidad Distrital de Ilabaya. Él tenía la labor de veterinario zootecnista en la Subgerencia de Desarrollo Social Económico Local de Ilabaya.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Policía investiga causas del accidente

No hay testigos del accidente, solo lugareños encontraron la motocicleta volteada y el cuerpo del veterinario. Se presume que se habría despistado. La Policía inició las investigaciones para conocer las causas exactas del accidente.

Masco es natural de Puno y deja dos niños en orfandad. El cuerpo fue trasladado a la morgue de la ciudad de Tacna. Mientras que, la Municipalidad de Ilabaya, expresó sus condolencias a la familia por la pérdida y anunció el apoyo respectivo.