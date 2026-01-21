HOYSuscripcion LR Focus

Adulto mayor pierde la vida tras ser embestido por un vehículo en Tacna: víctima se dedicaba a vender helados

El hombre de más de 60 años iba en su motocicleta cuando fue arrollado por una unidad móvil. El lamentable hecho ocurrió en la vía Costanera.

La víctima fue trasladado hospital Hipólito Unanue, donde los médicos certificaron su deceso. Foto: Liz Ferrer, La República
La víctima fue trasladado hospital Hipólito Unanue, donde los médicos certificaron su deceso. Foto: Liz Ferrer, La República

La mañana del 21 de enero, un adulto mayor dedicado a la venta de helados murió en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Costanera, en el sector de Magollo, Tacna. El hombre fue impactado por un vehículo que se dirigía de Tacna a la playa.

La víctima fue identificada como Justo Rogelio Chambilla Limache (61) y el conductor del auto es Carlos Asqui Güisa (40). Este último declaró que el adulto mayor invadió su carril intempestivamente sin darle tiempo a frenar.

Los efectivos de la comisaría del centro poblado Augusto Vélez, junto a la fiscal Anita Meneses, intervinieron en el caso. En el lugar del accidente se encontró un cooler, vasitos y cucharitas para helados.

Tras lo ocurrido, el hombre fue llevado al hospital Hipólito Unanue, pero falleció una hora después. Sus hijos y demás familiares llegaron al nosocomio.

Finalmente, la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía asumirá las diligencias del accidente, debido a que se registró una muerte.

