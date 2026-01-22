HOYSuscripcion LR Focus

Tacna: ladrones hacen forado en galería para robar equipos y bienes valorizados en 40 mil soles

Delincuentes se llevaron cámaras, equipos telefónicos y otros bienes. Delito ocurrió en pleno centro histórico.

Delincuentes aprovecharon terreno baldío contiguo para hacer forado. Foto: Liz Ferrer - La República.
Delincuentes aprovecharon terreno baldío contiguo para hacer forado. Foto: Liz Ferrer - La República.

La mañana del jueves 22 de enero se reportó el robo a la galería La Casita, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de Tacna. Delincuentes hicieron un forado en una de las paredes de la galería para luego ingresar y llevarse equipos y bienes valorizados en alrededor de 40 mil soles.

Los dueños de los ocho puestos de la galería descubrieron el robo cuando ingresar a laborar. Tres de las puertas de las tiendas de equipos celulares habían sido forzadas y uno de los puestos donde venden artesanías tenía el forado.

La dueña del puesto afectado con el forado comentó que, aunque no se llevaron su mercancía, los ladrones sí tomaron todas las gaseosas de su refrigerador.

Agentes de la Comisaría Central y de la Unidad de Criminalística de la Policía acudieron a la galería para tomar las declaraciones de los propietarios y buscar las huellas dactilares que pudieron dejar los criminales.

