Tacna: ladrones hacen forado en galería para robar equipos y bienes valorizados en 40 mil soles

La mañana del jueves 22 de enero se reportó el robo a la galería La Casita, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de Tacna. Delincuentes hicieron un forado en una de las paredes de la galería para luego ingresar y llevarse equipos y bienes valorizados en alrededor de 40 mil soles.

Los dueños de los ocho puestos de la galería descubrieron el robo cuando ingresar a laborar. Tres de las puertas de las tiendas de equipos celulares habían sido forzadas y uno de los puestos donde venden artesanías tenía el forado.

Al lado de la galería, situada en intersección de calle Zela y Patricio Meléndez, se encuentra un terreno baldío con un débil cerco de adobe, típico de una casona antigua. Los delincuentes aprovecharon esas condiciones para planificar y cometer el robo.

La dueña del puesto afectado con el forado comentó que, aunque no se llevaron su mercancía, los ladrones sí tomaron todas las gaseosas de su refrigerador.

Agentes de la Comisaría Central y de la Unidad de Criminalística de la Policía acudieron a la galería para tomar las declaraciones de los propietarios y buscar las huellas dactilares que pudieron dejar los criminales.