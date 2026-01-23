HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Miguel Trauco desestima denuncia por agresión
Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     Miguel Trauco desestima denuncia por agresión     
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra
Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra     
EN VIVO

Cuestionable respuesta de Alianza Lima tras denuncia de abuso | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Bodeguero queda gravemente herido al intentar retirar un artefacto explosivo de su negocio en Chaclacayo

Las autoridades llegaron al lugar y encontraron la puerta del local rota. La víctima fue trasladada a un hospital, donde su estado de salud es reservado tras una operación en su mano.

Un hombre perdió sus tres dedos luego de intentar retirar un explosivo que detonó en su mano.
Un hombre perdió sus tres dedos luego de intentar retirar un explosivo que detonó en su mano. | América TV

Un bodeguero intentó retirar un explosivo de su negocio, pero resultó gravemente herido tras la denotación en Chaclacayo. El artefacto habría sido dejado por extorsionadores, quienes venían exigiendo dinero al propietario, según relató un vecino de la zona de Morón a América TV. Las autoridades de la Depincri de Chosica llegaron al lugar de los hechos y se percataron de que incluso la puerta del local estaba rota. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital.

"Por eso es que puso cámaras, porque hace un tiempo lo venían extorsionando", indicó otro residente del distrito. Ante esta situación de inseguridad, los vecinos exigieron mayor presencia en el lugar, ya que no se sienten seguros debido a la ola de delincuencia que afecta al sector. "Presencia de serenazgo, principalmente. En las noches es muy peligroso, porque no hay personas, así que está muy desolado", menciona otra residente.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, SU PASADO CHINO LO CONDENA| ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: A seis años de la deflagración de gas en Villa El Salvador, víctimas siguen esperando justicia

lr.pe

Autoridades solicitarán cámaras de seguridad de la zona

La Policía Nacional del Perú (PNP) solicitará las cámaras de seguridad de la zona para determinar quién dejó el artefacto en la puerta del establecimiento. El estado de salud del afectado es reservado, aunque se menciona que permanece bajo observación médica tras la intervención quirúrgica en su mano.

En el Perú, el delito de extorsión está sancionado con penas de entre 10 y 15 años de prisión, según el Código Penal. Sin embargo, cuando el hecho presenta circunstancias agravantes —como el uso de violencia, armas, la actuación en banda o el grave daño a la víctima— la condena puede elevarse de 15 a 25 años. En los casos más graves, si la extorsión deriva en la muerte de la víctima, la pena puede ser de cadena perpetua.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trujillo: Policía captura a dos implicados en ataques con explosivos a licorerías Tabaco y Ron

Trujillo: Policía captura a dos implicados en ataques con explosivos a licorerías Tabaco y Ron

LEER MÁS
Autorizan extradición del 'Jorobado Deivi', detenido en Argentina y acusado de liderar banda extorsiva

Autorizan extradición del 'Jorobado Deivi', detenido en Argentina y acusado de liderar banda extorsiva

LEER MÁS
Transportistas cuestionan que ley 'antiextorsión' del Gobierno no frena los asesinatos

Transportistas cuestionan que ley 'antiextorsión' del Gobierno no frena los asesinatos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

El nuevo Aeropuerto Jorge Chávez impidió la entrada al país a más de 1.300 extranjeros en 2025: ¿por qué fueron inadmitidos?

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad logra licenciamiento luego de más de 35 años de creación

LEER MÁS
Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

Carlos Zambrano rechaza acusación en su contra: "Estoy tranquilo respecto a lo sucedido"

San Marcos oficializó requisitos para postular gratis al próximo examen de admisión 2026-II: así puede ser exonerado del pago

Sociedad

San Marcos oficializó requisitos para postular gratis al próximo examen de admisión 2026-II: así puede ser exonerado del pago

Metropolitano llegará hasta Ancón desde febrero con una nueva ruta alimentadora

Challapalca o Ancón I: ¿En qué penal será recluido El Monstruo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ no ratifica a Pablo Sánchez como fiscal supremo: sin argumentos entidad cuestiona su desempeño en la Fiscalía

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Familiares de víctimas en protestas inician Marcha de Sacrificio desde Puno hacia Lima para exigir justicia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025