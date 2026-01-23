Bodeguero queda gravemente herido al intentar retirar un artefacto explosivo de su negocio en Chaclacayo
Las autoridades llegaron al lugar y encontraron la puerta del local rota. La víctima fue trasladada a un hospital, donde su estado de salud es reservado tras una operación en su mano.
Un bodeguero intentó retirar un explosivo de su negocio, pero resultó gravemente herido tras la denotación en Chaclacayo. El artefacto habría sido dejado por extorsionadores, quienes venían exigiendo dinero al propietario, según relató un vecino de la zona de Morón a América TV. Las autoridades de la Depincri de Chosica llegaron al lugar de los hechos y se percataron de que incluso la puerta del local estaba rota. La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital.
"Por eso es que puso cámaras, porque hace un tiempo lo venían extorsionando", indicó otro residente del distrito. Ante esta situación de inseguridad, los vecinos exigieron mayor presencia en el lugar, ya que no se sienten seguros debido a la ola de delincuencia que afecta al sector. "Presencia de serenazgo, principalmente. En las noches es muy peligroso, porque no hay personas, así que está muy desolado", menciona otra residente.
Autoridades solicitarán cámaras de seguridad de la zona
La Policía Nacional del Perú (PNP) solicitará las cámaras de seguridad de la zona para determinar quién dejó el artefacto en la puerta del establecimiento. El estado de salud del afectado es reservado, aunque se menciona que permanece bajo observación médica tras la intervención quirúrgica en su mano.
En el Perú, el delito de extorsión está sancionado con penas de entre 10 y 15 años de prisión, según el Código Penal. Sin embargo, cuando el hecho presenta circunstancias agravantes —como el uso de violencia, armas, la actuación en banda o el grave daño a la víctima— la condena puede elevarse de 15 a 25 años. En los casos más graves, si la extorsión deriva en la muerte de la víctima, la pena puede ser de cadena perpetua.
