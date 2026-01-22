Autorizan extradición del 'Jorobado Deivi', detenido en Argentina y acusado de liderar banda extorsiva

El Poder Ejecutivo aprobó el pedido de extradición activa del ciudadano peruano Deivi Junior Romero Ullilen, conocido como 'Jorobado Deivi', quien se encuentra detenido en la República Argentina. La decisión fue oficializada mediante una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano, con la firma del presidente de la República y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, así como del de Relaciones Exteriores.

La medida se adopta tras la opinión favorable emitida por la Corte Suprema de Justicia del Perú, instancia que evaluó la solicitud formulada. Con esta aprobación, se continúa el procedimiento para que el detenido sea trasladado al país y sometido a proceso judicial.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Asesinan a balazos a joven colectivero mientras tomaba desayuno frente a grifo en La Victoria

Delitos por los que es requerido en el país

El pedido de extradición fue solicitado por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, en el marco de un proceso penal seguido contra Romero Ullilen. Según la información presentada, el ciudadano es investigado por los presuntos delitos de sicariato agravado, sicariato agravado en grado de tentativa y organización criminal en La Libertad.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Las autoridades judiciales buscan que el imputado afronte estos cargos ante los tribunales peruanos, de acuerdo con la legislación nacional vigente y los procedimientos establecidos en el Código Procesal Penal.

Detención en territorio argentino

Romero Ullilen fue detenido el 13 de noviembre de 2025 en la ciudad de Buenos Aires, luego de un trabajo de coordinación internacional. Su ubicación fue posible gracias a una notificación roja emitida por Interpol, que permitió su identificación y captura fuera del territorio nacional.

El Ministerio del Interior informó que el detenido sería parte de una organización criminal denominada “Los Compadres”, cuyas actividades son materia de investigación por las autoridades peruanas.

El 'Monstruo' regresa al Perú tras ser extraditado

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', volverá al Perú extraditado desde Paraguay entre el domingo 25 y el miércoles 28 de enero, de acuerdo con Jorge Chávez Cotrina, Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado. "(Llegará) con representantes del Ministerio Público, un médico legista, el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional y equipo de la Policía Nacional", sostuvo Chávez.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.