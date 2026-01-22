La joven de nacionalidad venezolana falleció de un disparo en la cabeza. | Foto: composición LR/ América TV/ Instagram

La joven de nacionalidad venezolana falleció de un disparo en la cabeza. | Foto: composición LR/ América TV/ Instagram

Una joven de nacionalidad venezolana identificada como Danetsi Sánchez Almeida y Giancarlos Fierro Román, yerno del alcalde del Rímac (Néstor de la Rosa), fueron atacados por dos sicarios cuando se encontraban estacionados en una camioneta en un grifo de Villa El Salvador. El caso ocurrió el miércoles 21 de enero alrededor de las 11:00 a. m.

Tras el atentado, ambas víctimas fueron trasladadas de urgencia al hospital de Villa El Salvador. Lamentablemente, el deceso de la mujer deja en la orfandad a una niña de apenas tres años.

Yerno del alcalde del Rímac se encuentra en cuidados intensivos

El hecho tuvo lugar en el cruce de la avenida El Sol con Pastor Sevilla cuando Giancarlos Fierro Román se detuvo en un grifo para abastecer de gasolina la camioneta. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos hombres, aún no identificados, se acercaron con una motocicleta al establecimiento. Uno de ellos se bajó del vehículo y abrió fuego directamente contra los tripulantes del auto; luego, corrió hacia su acompañante y ambos huyeron rápidamente del lugar.

Según los trabajadores del lugar, los criminales realizaron varios disparos contra las víctimas. La mujer identificada como Danetsi Sánchez Almeida recibió una bala directa en la cabeza que le ocasionó la muerte instantánea. Por otro lado, Fierro Román sufrió lesiones graves en la zona del abdomen y por los pulmones.

Fuentes médicas del hospital de emergencia de Villa El Salvador revelaron que, al llegar, Fierro presentaba un cuadro clínico delicado, por lo que recibió una primera cirugía para salvarle la vida. Posteriormente, el paciente fue sometido a una segunda intervención quirúrgica de urgencia y se encuentra bajo observación con un pronóstico reservado.

La Policía Nacional informó que el vehículo del atentado está valorizado en más de S/500.000. Bajo esta premisa, las investigaciones se centran en determinar si el alto valor comercial de la unidad o el perfil laboral del conductor fueron los detonantes del ataque en Villa El Salvador.