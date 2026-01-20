Bajo investigación fiscal compra de pistolas checas CZ para PNP del Callao

En peligro. La División de Logística compró para la PNP del Callao el modelo checo CZ P-09, que no cuenta con las medidas de protección para el usuario. Foto: difusión | PNP | Policía Nacional del Perú

En peligro. La División de Logística compró para la PNP del Callao el modelo checo CZ P-09, que no cuenta con las medidas de protección para el usuario. Foto: difusión | PNP | Policía Nacional del Perú

La fiscal Mónica Silva Escudero encontró indicios de presuntos actos ilícitos y resolvió iniciar una indagación al proceso de adjudicación y contratación de un lote de pistolas de fabricación checa CZ, de 9 milímetros, que ejecutó la Región Policial del Callao a favor de la compañía peruana Armory Supply.

El contrato por S/3.8 millones fue suscrito el primero de agosto de 2025, pero luego de evaluar una serie de denuncias sobre irregularidades en el concurso de ofertas para supuestamente orienta la compra en beneficio de Armory Supply, la fiscal Mónica Silva, de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, resolvió emprender las indagaciones correspondientes por los potenciales delitos de colusión, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias y defraudación patrimonial en agravio del Estado.

Según la disposición fiscal del 10 de diciembre de 2025 que describe los hechos, la pistola CZ modelo P-09 que ofertó Armory Supply, no cumple con las especificaciones técnicas señaladas en las bases del proceso de adjudicación.

El acuerdo comercial suscrito entre la División de Logística de la PNP y la empresa Armory Supply. Foto: La República

El Departamento de Armas y Municiones de la División de Logística de la Policía Nacional (DIRLOG) estableció como especificación técnica que la pistola debe contar con seguro manual externo y con desamartillador o “decocker”. O viceversa. Sin embargo, la pistola CZ modelo P-09 seleccionada por la Región Policial del Callao, está dotada con un seguro manual externo y no cuenta con el “decocker”, aunque se le puede incorporar dicho dispositivo.

La fiscalía ha comprobado que las bases del concurso indican específicamente que la pistola debe disponer de los dos mecanismos, para disminuir así al máximo la posibilidad de un disparo accidental que afecte al efectivo o a terceros durante sus actividades.

“El incumplimiento de esta importante característica, que reduce la posibilidad de que por error se produzcan descargas involuntarias que pongan en riesgo la vida del personal policial, y de los ciudadanos que se encuentren alrededor de este, constituye un delito de exposición al peligro”, señalaron las fuentes relacionadas con el caso.

Modelo. El CZ P-09 comprado no cuenta con el “decocker”. Foto: difusión

Una pieza clave

“El ‘decocker’ permite evitar disparos fortuitos al momento de bajar el martillo de la pistola. No haber exigido al postor el decocker implicaría que se manipuló el proceso de selección para que gane el contrato la empresa que ofreció dicho modelo sin ‘decocker’”, indicaron las fuentes.

Consultado por La República el gerente general de Armory Supply, Ricardo Sáenz Rojas, afirmó que desconocía la existencia de una investigación fiscal en su contra por la venta de pistolas CZ P-09.

“En este momento no me encuentro en Perú por viaje de negocios. La verdad es que no tengo conocimiento de ninguna denuncia al respecto”, explicó el representante de CZ en el Perú.

El comité que adjudicó el contrato estuvo integrado por el funcionario civil Vladimir Asencios Borda, el coronel PNP Tomás Pineda Díaz y el suboficial PNP Juan Ponte Villanueva, quienes son parte de la investigación fiscal. También lo está el jefe de la División de Logística de la PNP, el coronel Walter Ramos Gómez, quien se encargó de la suscripción del contrato de provisión de pistolas.

