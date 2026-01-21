Capturado en Madre de Dios sujeto investigado por explotación y pornografía infantil en operativo de alta complejidad | Macro Región Policial Madre de Dios

Con información de Paolo Peña.

Un sujeto investigado por el presunto delito de explotación y pornografía infantil fue capturado en la región Madre de Dios durante un operativo de alta complejidad ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, con apoyo directo de agencias de los Estados Unidos. Las autoridades calificaron la intervención como un golpe clave contra el cibercrimen transnacional.

El detenido fue identificado como Yoshinori Nagaremori Gonzales, de 33 años, quien contaba con una orden de captura vigente emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata. La intervención se realizó en el caserío Sarayacu, sector La Pampa, distrito de Inambari, una zona de difícil acceso en la Amazonía.

Red internacional de pornografía infantil desarticulada

El coronel PNP Romero, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, informó que el arresto fue resultado de un trabajo de inteligencia sostenido durante varios meses. La estrategia permitió ubicar al investigado sin alertarlo, pese a que operaba desde plataformas digitales y redes sociales.

Según explicó el oficial, el sujeto no solo almacenaba el material ilegal, sino que también lo difundía y comercializaba a nivel internacional, aprovechando el anonimato que ofrecen los entornos virtuales.

Cooperación con Estados Unidos

Uno de los aspectos más relevantes del caso fue la cooperación directa con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos. A ello se sumó el procesamiento de alertas remitidas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), entidad que monitorea este tipo de delitos a nivel global.

De acuerdo con información fiscal, el material incautado involucraría a niñas desde los 7 años de edad, lo que agrava la situación legal del investigado. Las autoridades subrayaron que este tipo de delitos constituyen una de las formas más graves de violencia contra menores y una vulneración directa de la dignidad humana.

Nagaremori Gonzales fue puesto a disposición del Poder Judicial por el delito contra la dignidad humana en la modalidad de explotación y pornografía infantil. Las autoridades reiteraron que no habrá tolerancia frente a quienes utilicen la tecnología para cometer delitos contra menores y reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación internacional para combatir estas redes criminales.

