HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Sigue EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

José Jerí en capilla se defiende | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Sujeto investigado por distribuir pornografía infantil es capturado en Madre de Dios con cooperación de EE. UU.

Yoshinori Nagaremori Gonzales (33) fue detenido gracias a la cooperación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE. UU., lo que permitió incautar material ilegal vinculado a una red internacional.

Capturado en Madre de Dios sujeto investigado por explotación y pornografía infantil en operativo de alta complejidad
Capturado en Madre de Dios sujeto investigado por explotación y pornografía infantil en operativo de alta complejidad | Macro Región Policial Madre de Dios

Con información de Paolo Peña.

Un sujeto investigado por el presunto delito de explotación y pornografía infantil fue capturado en la región Madre de Dios durante un operativo de alta complejidad ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas, con apoyo directo de agencias de los Estados Unidos. Las autoridades calificaron la intervención como un golpe clave contra el cibercrimen transnacional.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El detenido fue identificado como Yoshinori Nagaremori Gonzales, de 33 años, quien contaba con una orden de captura vigente emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tambopata. La intervención se realizó en el caserío Sarayacu, sector La Pampa, distrito de Inambari, una zona de difícil acceso en la Amazonía.

PUEDES VER: Ecuatoriana hallada dentro de colchón en SMP sería víctima de red de trata: bandas ecuatorianas enfrentadas contra el Tren de Aragua

lr.pe

Red internacional de pornografía infantil desarticulada

El coronel PNP Romero, jefe de la División de Orden Público y Seguridad, informó que el arresto fue resultado de un trabajo de inteligencia sostenido durante varios meses. La estrategia permitió ubicar al investigado sin alertarlo, pese a que operaba desde plataformas digitales y redes sociales.

Según explicó el oficial, el sujeto no solo almacenaba el material ilegal, sino que también lo difundía y comercializaba a nivel internacional, aprovechando el anonimato que ofrecen los entornos virtuales.

PUEDES VER: Asesinan a balazos a hombre mientras tomaba desayuno frente a grifo en la avenida México en La Victoria

lr.pe

Cooperación con Estados Unidos

Uno de los aspectos más relevantes del caso fue la cooperación directa con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos. A ello se sumó el procesamiento de alertas remitidas por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), entidad que monitorea este tipo de delitos a nivel global.

De acuerdo con información fiscal, el material incautado involucraría a niñas desde los 7 años de edad, lo que agrava la situación legal del investigado. Las autoridades subrayaron que este tipo de delitos constituyen una de las formas más graves de violencia contra menores y una vulneración directa de la dignidad humana.

Nagaremori Gonzales fue puesto a disposición del Poder Judicial por el delito contra la dignidad humana en la modalidad de explotación y pornografía infantil. Las autoridades reiteraron que no habrá tolerancia frente a quienes utilicen la tecnología para cometer delitos contra menores y reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación internacional para combatir estas redes criminales.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Dragas para extraer oro ilegal aumentaron de 140 en 2021 a 1.613 en 2025

Dragas para extraer oro ilegal aumentaron de 140 en 2021 a 1.613 en 2025

LEER MÁS
Destruyen 24 máquinas utilizadas para la minería ilegal en área natural protegida de Madre de Dios

Destruyen 24 máquinas utilizadas para la minería ilegal en área natural protegida de Madre de Dios

LEER MÁS
Mafias mantienen en vilo al Parque Nacional del Manu y a la Reserva Nacional de Tambopata

Mafias mantienen en vilo al Parque Nacional del Manu y a la Reserva Nacional de Tambopata

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Balean bus de los 'Verdes' lleno de pasajeros en San Luis: empresa había denunciado amenazas extorsivas

Balean bus de los 'Verdes' lleno de pasajeros en San Luis: empresa había denunciado amenazas extorsivas

LEER MÁS
Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

Sunedu elimina modalidades en diplomas universitarios: ¿qué significa para las universidades peruanas?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Por qué el Banco de Venezuela es tendencia? Todo sobre la nueva tarjeta virtual en divisas para compras en el exterior

Santiago Suárez vuelve a los escenarios como parte de la nueva orquesta musical ‘¡Qué tal cumbión!’ tras denuncia por agresión sexual

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Sociedad

Cusco sin agua durante 14 horas: corte para este miércoles 21 afectará al 65 % de la ciudad, según Sedacusco

Huaicos EN VIVO en Perú: reporte de lluvias, regiones afectadas, vías bloqueadas y alertas del Senamhi

Más de 100 kg de pescado malogrado iban a ser vendidos por ambulantes del mercado Modelo en Chiclayo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra es trasladado por tercera vez en un mes al hospital de Vitarte: será intervenido quirúrgicamente

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

Ciro Castillo reaparece desde un baño en clandestinidad: "Me parece indigno que digan que soy un delincuente"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025