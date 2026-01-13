HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

Siete menores de edad fueron rescatados en Loreto de presunta red de trata de personas vinculada a la minería ilegal

La intervención reveló que las víctimas eran en su mayoría de comunidades nativas de la provincia de Datem del Marañón. Afectados iban a ser forzados a trabajar en campamentos mineros ilícitos.

Las víctimas pertenecerían a comunidades nativas de Datem del Marañón.
Las víctimas pertenecerían a comunidades nativas de Datem del Marañón. | Foto: difusión

Quince personas, entre ellas siete menores de edad, fueron rescatadas tras haber sido captadas por una presunta red de trata ligada a la minería ilegal en Loreto. Según alertó la Policía Nacional del Perú (PNP), la intervención, que realizó a orillas del río Itaya, en el puerto San Francisco, ciudad de Iquitos (Loreto), logró identificar que las víctimas eran en su mayoría pertenecientes a comunidades nativas de la provincia de Datem del Marañón.

La PNP sostiene que las personas iban a ser trasladadas hacia la cuenca del río Tigre con el objetivo de someterlas a labores forzadas en campamentos mineros ilícitos. Esta situación habría sido también advertida por Olivia Bisa, presidenta de la nación Chapra, quien denunció el hecho mediante redes oficiales.

TE RECOMENDAMOS

M4S4CR3 EN PUNO Y UN REPASO A LA V1OL3NC14 QUE MARCÓ EL PAÍS |QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

"Fueron llevados con engaños. Agradecemos la intervención rápida de la Fiscalía y de la Policía de San Lorenzo, pero instamos a que este crimen no quede impune. ¿Hasta dónde vamos a permitir que nuestros jóvenes estén sometidos a este tipo de trabajo?", enfatizó Biza.

Asimismo, la lideresa indígena exigió que las fiscalías especializadas en trata de personas cuenten con traductores que garanticen la idoneidad de los procesos de investigación. "Muchos están coludidos con estas mafias. Pedimos a las autoridades que nos ayuden a difundir el mensaje. Madres y padres lloran por sus hijos. Basta de violar los derechos humanos", añadió.

PUEDES VER: Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

lr.pe

Menores fueron trasladados a unidad especializada de trata de personas

Durante la intervención, los efectivos detuvieron a dos hombres, quienes presuntamente se encargaban de custodiar y trasladar a las víctimas hacia los referidos destinos. Actualmente, ambos permanecen bajo investigación con el fin de determinar su grado de responsabilidad y su posible vinculación con las organizaciones criminales que operan en la Amazonía del país.

Hasta el momento, los menores se encuentran bajo la protección de la Unidad de Protección Especial (UPE). En tanto, los jóvenes mayores de edad, quienes acababan de cumplir 18 años, serán puestos en libertad una vez que concluyan sus declaraciones ante las autoridades competentes.

En octubre de este año, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI) denunció la desaparición de una menor de edad perteneciente al pueblo awajún. Según la información difundida, la adolescente habría sido captada a través de redes sociales y, bajo falsas promesas de empleo, trasladada a Iquitos.

La víctima logró huir y regresar a su hogar; sin embargo, su familia decidió no presentar una denuncia formal debido a los altos costos que implica trasladarse desde su comunidad hasta la comisaría más cercana.

PUEDES VER:Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

lr.pe

Minería ilegal se impone en el Nanay

En octubre de este año, La República advirtió sobre la presencia de mineros ilegales en los principales afluentes que abastece de agua a la ciudad de Iquitos. Por esa situación, 33 comunidades nativas y campesinas de las cuencas del Nanay, Chambira y Pintuyacu habían bloqueado el tránsito fluvial del río Nanay, un cuerpo de agua en peligro por la contaminación de mercurio.

Según información de la Fiscalía especializada en Materia Ambiental, por cada gramo de oro extraído en los ríos Nanay y Napo se pagan alrededor de 300 soles (87,5 dólares). Esto resulta en una actividad altamente rentable en un contexto en el que, desde hace años, las comunidades demandan que el Estado y el Gobierno Regional de Loreto implementen acciones y ofrezcan alternativas económicas reales para frenar la expansión de la minería ilegal. 

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Empresarios en Loreto exigen entrega de S/22 millones de ProCompite tras casi dos años de espera

Empresarios en Loreto exigen entrega de S/22 millones de ProCompite tras casi dos años de espera

LEER MÁS
Feminicidio de una estilista: Así detuvieron en Loreto al principal sospechoso

Feminicidio de una estilista: Así detuvieron en Loreto al principal sospechoso

LEER MÁS
Joven militar salió de su base para celebrar Navidad en Loreto, pero es encontrado sin vida en frontera entre Brasil y Colombia

Joven militar salió de su base para celebrar Navidad en Loreto, pero es encontrado sin vida en frontera entre Brasil y Colombia

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

LEER MÁS
Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

LEER MÁS
Hombre es acuchillado dentro de un spa frente a clientas tras ser perseguido en el Rímac

Hombre es acuchillado dentro de un spa frente a clientas tras ser perseguido en el Rímac

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Sociedad

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿A qué hora inicia el paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao?

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

APRA: JEE declaró improcedente lista de candidatos de diputados para peruanos en el extranjero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025