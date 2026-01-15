Destruyen 24 máquinas utilizadas para la minería ilegal en área natural protegida de Madre de Dios

Máquinas fluviales utilizadas en actividades de minería ilegal fueron dispuestas para su destrucción en el sector denominado Isla Córdova, ubicado dentro de la Reserva Nacional de Tambopata, en la región Madre de Dios. En total, 24 equipos fueron inutilizados durante un operativo, informó la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).

Durante la intervención también se incautaron 12 motores de fabricación china, 12 bombas de succión, 65 poleas, baterías y aproximadamente 650 galones de combustible, insumos empleados para la extracción ilegal de minerales en la zona. La diligencia fue dirigida por el fiscal adjunto provincial Efraín Mendieta Galindo.

Operativo contra la minería ilegal en Tambopata

Tras el hallazgo, se dispuso la destrucción de todos los enseres en cumplimiento del Decreto Legislativo N.° 1100, que establece los lineamientos para la lucha contra la minería ilegal a nivel nacional.

La intervención se realizó de manera conjunta con efectivos de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb), la División contra la Minería Ilegal (Divcomin), la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), así como con personal del Ejército y guardaparques del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp).

Dato

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la última década la minería ilegal habría movilizado alrededor de US$ 22,800 millones mediante operaciones financieras sospechosas vinculadas a la extracción y comercialización ilícita de minerales. Estas transacciones se concentran principalmente en regiones como Madre de Dios, Ica, Arequipa y Puno, donde operan redes criminales que utilizan intermediarios y empresas fachada.

En diciembre, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, advirtió que cerca de 270.000 hectáreas del territorio nacional han sido afectadas por la minería ilegal, con especial preocupación en zonas protegidas de Madre de Dios. En respuesta, el Minam ha facilitado la intervención del Ministerio del Interior, el Ejército y la Marina, además de entregar equipos como cámaras y GPS al puesto de control Yarana, en la cuenca del Nanay, para reforzar la vigilancia fluvial.