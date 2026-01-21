En el Caserío La Mónica, ubicado en el Centro Poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope (La Libertad), los vecinos llevan desde las vísperas de Navidad sin agua potable debido a retrasos y presuntas irregularidades en la obra de saneamiento que debía mejorar la distribución de agua en la zona. Más de 43 familias, incluyendo niños, adultos mayores y personas con discapacidad, se ven afectadas por la falta de servicio.

Según Sósimo Vega, vicepresidente de la ronda campesina de Quemazón y vecino del caserío, “hasta el momento no se ha ejecutado tal como lo indica el expediente técnico”. El proyecto, a cargo de la municipalidad distrital, tiene un costo de inversión de S/ 335.153 y comenzó a fines de agosto de 2025, con proyección de culminación a inicios de noviembre del mismo año.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y EL CUENTO CHINO QUE EL PREMIER NI SE CREE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Sin embargo, Vega explicó que la obra estaba prevista para mejorar el abastecimiento de agua, que hasta antes del proyecto llegaba de manera insuficiente, a través de cisternas enviadas por la comuna, una vez por semana. “Más que nada en época de verano el agua se consume más (…) La última entrega nos la han hecho en las vísperas de Navidad y desde ese momento no teníamos agua”, relató Vega, quien vive en La Mónica desde hace 13 años.

Problemas en la ejecución y materiales deficientes

Los vecinos señalan que la obra se ha ejecutado de manera deficiente y temen por la durabilidad de la infraestructura. Vega denunció que “en ningún momento se puso un almacén dentro de la comunidad, lo cual también tiene un presupuesto. Tampoco hubo un almacenero (…) Aquí nunca hemos contado con un ingeniero supervisor, con un ingeniero responsable de la obra”.

Aunque el Sistema de Seguimiento de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas registra un 99,2% de avance, los pobladores aseguran que persisten irregularidades en los trabajos.

El vecino detalló que algunos materiales, como la madera, no se ajustan a lo presupuestado y que la tubería enterrada presenta problemas estructurales: “Hay parte de las tuberías que están enterradas con inmensas piedras (…) y el tubo va a terminar por reventarse, por doblarse”.

Durante la ejecución de la obra, la entonces regidora municipal Elena Rojas, quien falleció en diciembre tras un ataque armado ocurrido durante una chocolatada, realizó una inspección en el lugar y cuestionó públicamente la forma en que se venían ejecutando los trabajos. Tras observar el estado de la infraestructura, advirtió que no se estarían siguiendo los procedimientos básicos de instalación. “Primero la zanja debe estar compactada, luego 10 cm. de arena y encima, sobre una superficie plana, la manguera. (…) esto es una burla al pueblo”, reclamó en ese momento, según consta en registros difundidos durante la supervisión.

Reclamos y exigencias a las autoridades

Durante la interrupción del servicio, los vecinos tuvieron que improvisar para abastecerse de agua. “Algunos teníamos que alquilar moto para poder traer agua en bidones; otros a veces traían agua con dos botes sobre sus espaldas, colgados con una madera”, contó Vega.

La población ha presentado memoriales a la municipalidad solicitando información y supervisión de la obra, sin recibir respuesta hasta la fecha. Vega enfatizó la necesidad de que las inversiones públicas se ejecuten correctamente: “Exigimos el debido respeto a la población y que las obras que sean ejecutadas dentro de nuestra comunidad se hagan con la inversión que está presupuestada dentro del expediente técnico”.

El vicepresidente de la ronda campesina también pidió que las próximas autoridades cumplan con los compromisos de desarrollo local: “Espero que las próximas autoridades que entren hagan lo suyo y puedan solucionarnos para tener acceso de repente al techo propio, porque muchos vivimos en casas de adobe con techo de calaminas”.

La República se comunicó con la Municipalidad Distrital de Chicama. La comuna manifestó que el caserío La Mónica cuenta con el servicio de agua potable con normalidad tras la activación de la red de distribución, y que esta situación se mantiene desde hace aproximadamente 15 días.

No obstante, los vecinos de la zona sostienen una versión distinta. Indicaron que recién en la tarde del martes 20 de enero recibieron la primera entrega de agua mediante un camión cisterna, luego de permanecer más de 25 días sin suministro. Asimismo, afirman que, hasta el momento, no se evidencian avances concretos en la ejecución de la obra de saneamiento.