Cuatro muertos y un desaparecido tras caída de camioneta a un abismo en La Libertad
Accidente ocurrió en Pataz. Vehículo cayó a un precipicio de 500 metros. Autoridades y pobladores continúan las labores de búsqueda.
Un trágico accidente de transporte terrestre ocurrido en la zona de Piedras del Cal, en el anexo Bella Aurora, distrito de Parcoy, Pataz, dejó cuatro personas fallecidas y una desaparecida tras caer a un abismo de 500 metros, según el Reporte Complementario de Emergencia N.° 14-2026 emitido por el COER La Libertad.
El hecho se registró alrededor de las 5:00 a.m. del 20 de enero de 2026, cuando una camioneta con 5 pasajeros sufrió un despiste en una zona de difícil acceso cuánto se dirigía de Retamas a Huamachuco.
Tras el siniestro, pobladores de la zona brindaron auxilio a las víctimas, mientras que seguridad ciudadana y autoridades de la Municipalidad de Parcoy se movilizaron hasta el lugar para iniciar las labores de apoyo y búsqueda.
De acuerdo con el jefe de Defensa Civil de Pías, la emergencia continúa en proceso, y las autoridades mantienen operativos para dar con la persona desaparecida y asegurar la zona del accidente.