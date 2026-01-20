HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cuatro muertos y un desaparecido tras caída de camioneta a un abismo en La Libertad

Accidente ocurrió en Pataz. Vehículo cayó a un precipicio de 500 metros. Autoridades y pobladores continúan las labores de búsqueda.

El lamentable accidente ocurrió en la localidad de Parcoy, Pataz. Autoridades realizan labores de rescate. Foto: Difusión
El lamentable accidente ocurrió en la localidad de Parcoy, Pataz. Autoridades realizan labores de rescate. Foto: Difusión

Un trágico accidente de transporte terrestre ocurrido en la zona de Piedras del Cal, en el anexo Bella Aurora, distrito de Parcoy, Pataz, dejó cuatro personas fallecidas y una desaparecida tras caer a un abismo de 500 metros, según el Reporte Complementario de Emergencia N.° 14-2026 emitido por el COER La Libertad.

El hecho se registró alrededor de las 5:00 a.m. del 20 de enero de 2026, cuando una camioneta con 5 pasajeros sufrió un despiste en una zona de difícil acceso cuánto se dirigía de Retamas a Huamachuco.

Tras el siniestro, pobladores de la zona brindaron auxilio a las víctimas, mientras que seguridad ciudadana y autoridades de la Municipalidad de Parcoy se movilizaron hasta el lugar para iniciar las labores de apoyo y búsqueda.

De acuerdo con el jefe de Defensa Civil de Pías, la emergencia continúa en proceso, y las autoridades mantienen operativos para dar con la persona desaparecida y asegurar la zona del accidente.

