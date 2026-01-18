La Libertad: balacera durante fiesta patronal deja dos muertos y un herido

Un herido fue derivado al Hospital de Trujillo. Foto: Sergio Verde - La República.

Un nuevo ataque mortal en el departamento de La Libertad. Una balacera durante una fiesta patronal en la localidad de Chepén, dejó el saldo de dos hombres fallecidos y un herido.

Según medios locales, el hecho ocurrió en las primeras horas del 18 de enero, cuando se celebraba la feria de San Sebastián, la cual que atrajo a numerosos asistentes que quedaron horrorizados tras lo ocurrido.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía para realizar las investigaciones de ley y miembros del Ministerio Público, quienes trasladaron los cadáveres a la morgue.

El herido fue trasladado a un hospital de Chepén, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Regional de Trujillo.