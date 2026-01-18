La Libertad: balacera durante fiesta patronal deja dos muertos y un herido
Ataque ocurrió en la celebración de la feria de San Sebastián en Chepén. Uno de los asistentes resultó con heridas y fue trasladado al Hospital Regional de Trujillo.
Un nuevo ataque mortal en el departamento de La Libertad. Una balacera durante una fiesta patronal en la localidad de Chepén, dejó el saldo de dos hombres fallecidos y un herido.
Según medios locales, el hecho ocurrió en las primeras horas del 18 de enero, cuando se celebraba la feria de San Sebastián, la cual que atrajo a numerosos asistentes que quedaron horrorizados tras lo ocurrido.
Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía para realizar las investigaciones de ley y miembros del Ministerio Público, quienes trasladaron los cadáveres a la morgue.
El herido fue trasladado a un hospital de Chepén, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Regional de Trujillo.