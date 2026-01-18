HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

La Libertad: balacera durante fiesta patronal deja dos muertos y un herido

Ataque ocurrió en la celebración de la feria de San Sebastián en Chepén. Uno de los asistentes resultó con heridas y fue trasladado al Hospital Regional de Trujillo.

Un herido fue derivado al Hospital de Trujillo. Foto: Sergio Verde - La República.
Un herido fue derivado al Hospital de Trujillo. Foto: Sergio Verde - La República.

Un nuevo ataque mortal en el departamento de La Libertad. Una balacera durante una fiesta patronal en la localidad de Chepén, dejó el saldo de dos hombres fallecidos y un herido.

Según medios locales, el hecho ocurrió en las primeras horas del 18 de enero, cuando se celebraba la feria de San Sebastián, la cual que atrajo a numerosos asistentes que quedaron horrorizados tras lo ocurrido.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la Policía para realizar las investigaciones de ley y miembros del Ministerio Público, quienes trasladaron los cadáveres a la morgue.

El herido fue trasladado a un hospital de Chepén, sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al Hospital Regional de Trujillo.

Explosión de gas en panadería de Trujillo deja tres heridos y daños materiales

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

La Libertad: detienen a alcalde por presuntamente utilizar vehículo municipal para beber alcohol

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Presunto caso de violencia de género en concierto de Bad Bunny: joven denuncia agresión física y verbal

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 18 y lunes 19 de enero

Paracetamol bajo alerta en Perú: Digemid reporta más de 2.600 sospechas de reacciones adversas y recomienda suspensión ante síntomas graves

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Padre viaja a Piura para ver a su familia y extranjeros lo matan a golpes: parientes ofrecen S/15.000 por información

