Caída del sistema de Reniec deja sin atención a miles de usuarios: fallas paralizan trámites presenciales y virtuales

La situación se intensificó en Lima, con largas colas en la sede de San Borja, donde los usuarios esperaron horas sin información clara. Reniec atribuyó el colapso a una falla en la conectividad eléctrica de un proveedor externo.

Reniec presenta fallas a nivel nacional y suspende trámites presenciales y virtuales
Reniec presenta fallas a nivel nacional y suspende trámites presenciales y virtuales | Silvana Quiñonez/LR

Por segundo día consecutivo, el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó fallas a nivel nacional, lo que provocó la suspensión de trámites presenciales y virtuales y generó largas colas y malestar entre miles de ciudadanos que acudieron a sus oficinas desde tempranas horas.

En Lima, un equipo de La República constató la situación en la sede de San Borja, donde decenas de personas permanecieron en fila durante varias horas, expuestas al sol y sin información clara sobre si serían atendidas. El colapso del sistema afectó especialmente a quienes tenían trámites urgentes de DNI.

Reniec atribuye la falla a un proveedor externo

Ante el colapso del servicio, Reniec informó que las interrupciones se debieron a una falla en la conectividad eléctrica causada por un proveedor externo, lo que afectó tanto la atención presencial como virtual. A través de un pronunciamiento, la entidad indicó que sus equipos técnicos trabajaron para restablecer el sistema.

No obstante, durante la jornada del miércoles 21 de enero, los problemas persistieron en varias sedes, lo que obligó a suspender nuevamente la atención y generó mayor congestión en los exteriores de las oficinas.

Usuarios denuncian largas esperas y falta de información en Reniec. Foto: Silvana Quiñonez/LR

Usuarios denuncian largas esperas y falta de información en Reniec. Foto: Silvana Quiñonez/LR

Usuarios denuncian falta de información y largas esperas

La molestia de los ciudadanos se incrementó conforme avanzaban las horas. Una usuaria que acudió a renovar su DNI cuestionó la falta de comunicación por parte de la entidad. “Nos hacen esperar horas sin decirnos nada. Dos días sin sistema en Reniec es demasiado”, señaló.

Madres de familia también expresaron su preocupación por la exposición de sus hijos al sol y la falta de respuestas. “Vine ayer y hoy otra vez. Nadie nos dice si van a atender o no”, relató una vecina de San Borja. Otra madre, proveniente de San Juan de Lurigancho, aseguró que el colapso del servicio es constante. “Toda la vida Reniec está colapsando, pero ahora más que nunca (...) Hago cola desde las 5 de la mañana y no avanza nada. Vine a San Borja buscando solución y está igual”, comentó.

Los adultos mayores tampoco escaparon a las consecuencias de la suspensión del servicio. Un usuario de la tercera edad cuestionó la falta de un plan de contingencia frente a este tipo de fallas y señaló que regresaría al día siguiente con la esperanza de tener “más suerte” para ser atendido.

Reniec afirma que el servicio ya fue restablecido

Ante las críticas, Reniec señaló que los servicios ya se encuentran restablecidos, aunque reconoció una alta demanda en la atención presencial. “Los servicios se han restablecido. Sin embargo, seguimos recomendando realizar trámites vía web para atender la demanda y evitar aglomeraciones”, informó la entidad a nuestro medio.

Asimismo, precisó que se registra una saturación en el servicio de biometría para los trámites presenciales de DNI, por lo que recomendó a los ciudadanos optar por gestiones alternativas como duplicados, certificaciones y copias de actas, así como acudir a puntos de atención alternativos del programa E-RENIEC o realizar los trámites a través de su plataforma digital.

Tickets sin garantía de atención

En la sede de San Borja, tras varias horas de espera, personal de Reniec informó que no habría atención durante la jornada y entregó tickets numerados para el día siguiente. Sin embargo, los usuarios advirtieron que estos no indican una hora específica ni garantizan la atención efectiva, lo que mantiene la incertidumbre entre los afectados.

Debido a la persistencia de las fallas, otros establecimientos como los Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano) también suspendieron a nivel nacional los trámites vinculados a Reniec.

