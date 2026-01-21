Mac suspende trámites de Reniec a nivel nacional debido a problemas de conectividad
Fallas técnicas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a nivel nacional iniciaron desde el 20 de enero. Este inconveniente impacta a otras entidades que dependen de su base de datos.
- DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?
- Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha presentado varias fallas técnicas desde el martes 20 de enero hasta la actualidad. Al respecto, los Centros Mac (Mejor Atención al Ciudadano) tomaron la medida de suspender los trámites de la entidad a nivel nacional.
El sistema de Reniec está inoperativo en sus sedes presenciales y en la opción virtual.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?
Centros Mac no atenderá trámites de Reniec
A través de un comunicado, la plataforma unificada del Estado informó la interrupción temporal de trámites del Reniec en diversos centros comerciales de Lima y provincias, como Plaza Norte y Mall Aventura. La medida afecta la obtención de DNI, duplicados y la emisión de actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunción.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
"Debido a problemas reportados por Reniec, se han suspendido los trámites. Esto afecta el servicio de otras organizaciones que utilizan la base de datos de la entidad", indicaron en su comunicado.
Usuarios reportan fallas en el sistema de Reniec y forman largas colas
La suspención del sistema en Reniec se reportó por la misma institución a través de un comunicado. Usuarios en las redes sociales indicaron que la atención presencial presentó largas colas debido a la continua falla del sistema.
"Los servicios presenciales y virtuales han presentado interrupciones debido a una falla en la conectividad eléctrica causada por un proveedor externo", mencionaron en su publicación de X.
Problemas del sistema de Reniec iniciaron el 20 de enero. Foto: X
Durante la jornada de este miércoles 21 de enero, el público formó filas desde la madrugada para asegurar su atención, pero la caída del sistema continúa.
De forma online, la entidad ha bloqueado el acceso para iniciar los diversos trámites que ofrece, como renovación por caducidad, duplicado de DNI, rectificación de domicilio, Rectificación del Estado Civil de soltero a casado, entre otros.
Reniec no permite realizar operaciones en su página web. Foto: Reniec