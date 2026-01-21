HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Situación de José Jerí se sigue complicando por sus reiteradas mentiras | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Mac suspende trámites de Reniec a nivel nacional debido a problemas de conectividad

Fallas técnicas en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a nivel nacional iniciaron desde el 20 de enero. Este inconveniente impacta a otras entidades que dependen de su base de datos.

Usuarios reportaron en las redes sociales que hay largas colas para la atención en Reniec.
Usuarios reportaron en las redes sociales que hay largas colas para la atención en Reniec. | Foto: composición LR/ X

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha presentado varias fallas técnicas desde el martes 20 de enero hasta la actualidad. Al respecto, los Centros Mac (Mejor Atención al Ciudadano) tomaron la medida de suspender los trámites de la entidad a nivel nacional.

El sistema de Reniec está inoperativo en sus sedes presenciales y en la opción virtual.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ DESCARTA RENUNCIA Y ALFONSO LÓPEZ CHAU EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

lr.pe

Centros Mac no atenderá trámites de Reniec

A través de un comunicado, la plataforma unificada del Estado informó la interrupción temporal de trámites del Reniec en diversos centros comerciales de Lima y provincias, como Plaza Norte y Mall Aventura. La medida afecta la obtención de DNI, duplicados y la emisión de actas registrales de nacimiento, matrimonio y defunción.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Debido a problemas reportados por Reniec, se han suspendido los trámites. Esto afecta el servicio de otras organizaciones que utilizan la base de datos de la entidad", indicaron en su comunicado.

larepublica.pe

Usuarios reportan fallas en el sistema de Reniec y forman largas colas

La suspención del sistema en Reniec se reportó por la misma institución a través de un comunicado. Usuarios en las redes sociales indicaron que la atención presencial presentó largas colas debido a la continua falla del sistema.

"Los servicios presenciales y virtuales han presentado interrupciones debido a una falla en la conectividad eléctrica causada por un proveedor externo", mencionaron en su publicación de X.

Problemas del sistema de Reniec iniciaron el 20 de enero. Foto: X

Problemas del sistema de Reniec iniciaron el 20 de enero. Foto: X

Durante la jornada de este miércoles 21 de enero, el público formó filas desde la madrugada para asegurar su atención, pero la caída del sistema continúa.

De forma online, la entidad ha bloqueado el acceso para iniciar los diversos trámites que ofrece, como renovación por caducidad, duplicado de DNI, rectificación de domicilio, Rectificación del Estado Civil de soltero a casado, entre otros.

Reniec no permite realizar operaciones en su página web. Foto: Reniec

Reniec no permite realizar operaciones en su página web. Foto: Reniec

Notas relacionadas
DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
Reniec se excusa en el año electoral por largas colas: el problema para sacar el DNI que se arrastra desde hace años

Reniec se excusa en el año electoral por largas colas: el problema para sacar el DNI que se arrastra desde hace años

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

Ni la UNI ni UNMSM: esta es la mejor universidad pública del Perú, según World University Rankings 2026

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

En lo más profundo de las montañas vive una pequeña civilización con solo tres habitantes: esta es la historia del pueblo abandonado de Quishuar

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

Sociedad

Padres e hijo caen tras gastar casi S/50.000 con tarjetas clonadas: desde ropa hasta entrada para Bad Bunny

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Plazo de inscripción de matrícula digital 2026 vía Minedu: ¿hasta cuándo se puede registrar la solicitud?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025