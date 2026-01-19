HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Celebramos a Lima: ¿Las jaranas siguen siendo las mismas? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Colas, desorden y espera eterna: el problema para sacar el DNI que Reniec arrastra desde hace años

Pese a los reiterados reclamos, los ciudadanos siguen esperando horas para realizar trámites básicos. La directora de la entidad atribuyó los problemas en una sede a un daño en la fibra óptica.

Sacar el DNI en Lima se ha vuelto una odisea. Los ciudadanos enfrentan largas colas y esperas que superan las cinco horas en las oficinas del Reniec sin cambios visibles.
Sacar el DNI en Lima se ha vuelto una odisea. Los ciudadanos enfrentan largas colas y esperas que superan las cinco horas en las oficinas del Reniec sin cambios visibles. | La República. | Melissa Landa

Sacar el DNI en Lima se ha convertido, para muchos ciudadanos, en una prueba de resistencia. Largas colas, desorden en la atención y esperas que superan con amplitud las cinco horas siguen repitiéndose en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pese a que los reclamos se arrastran desde el año pasado sin que se perciban cambios sustanciales. El tiempo pasa, pero la escena es la misma.

La indignación volvió a instalarse esta semana tras la denuncia pública de un vecino de Miraflores, quien relató la falta total de orientación en el proceso. “Para sacar una copia de mi certificado DNI, nadie sabe dónde ni cuál es la cola. Todo el mundo hace lo que quiere y no avanza”, dijo. Su testimonio no es una excepción, sino que se suma a la amplia lista de quejas similares que se evidencia a través de redes sociales.

TE RECOMENDAMOS

LAS "VERSIONES CHINAS" DE JERÍ Y AUDIENCIA CONTRA DELIA ESPINOZA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
La obtención del DNI en Lima se ha convertido en un desafío para ciudadanos, que enfrentan largas colas y esperas que superan las cinco horas en las oficinas de Reniec. Foto: Melissa Landa / La República.

La obtención del DNI en Lima se ha convertido en un desafío para ciudadanos, que enfrentan largas colas y esperas que superan las cinco horas en las oficinas de Reniec. Foto: Melissa Landa / La República.

PUEDES VER: Trabajadores de Emape muertos en la Panamericana sur habrían laborado sin contrato ni protección: accidente revela presuntas irregularidades

lr.pe

Más casos a través de redes sociales

Ciudadanos cuentan experiencias casi idénticas: madrugar para asegurar un turno, permanecer de pie durante horas y enfrentarse a una atención confusa, marcada por la ausencia de personal que brinde información clara. Trámites básicos, como el cambio de DNI, terminan convirtiéndose en jornadas interminables que desgastan la paciencia y el tiempo de quienes solo buscan ejercer un derecho elemental.

El malestar se intensificó cuando un usuario difundió un video que mostraba colas de casi 200 metros para el recojo del documento. Las imágenes, registradas en Miraflores, uno de los distritos más transitados y comerciales de la capital, exhibían a decenas de personas alineadas a lo largo de varias cuadras, como si la espera fuera parte natural del trámite y no una falla del sistema.

PUEDES VER: Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

lr.pe

Un problema que viene de antes

Aunque esta situación viene siendo denunciada desde 2024, el problema sigue ahí, intacto. Hace una semana, Karim Pardo, directora de Servicios Generales del Reniec, explicó que la sede de Miraflores había sufrido una suspensión temporal de servicios debido a un daño en la fibra óptica de la zona. El argumento apuntaba a una contingencia puntual.

Sin embargo, para los ciudadanos que hacen fila desde hace meses, la explicación resulta insuficiente. Las molestias, el desorden y las largas esperas no comenzaron con ese incidente reciente, como una rutina que se repite sin correcciones visibles. Hasta el cierre de edición, no hubo una respuesta oficial por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

LEER MÁS
Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

Reniec confirma 33 locales donde puedes tramitar gratis el DNI electrónico

LEER MÁS
Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

Jin, V y Jimin conquistan el Perú: Reniec confirma más de 1.800 peruanos con nombres de BTS

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

Inicia matrícula digital 2026: ¿cómo crear un usuario en el link del Minedu desde el celular y asegurar vacante en colegios?

LEER MÁS
Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

LEER MÁS
Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

Parque de las Leyendas actualiza tarifas 2026: nuevo precio para ingresar a sus sedes San Miguel y Huachipa

LEER MÁS
Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

LEER MÁS
Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

Identifican restos de mujer hallada en colchón de San Martín de Porres: era ecuatoriana y madre de 4 hijos

LEER MÁS
Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

Testigo clave identificó a autores de la masacre en Pataz y reveló detalles del crimen de los 13 trabajadores

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Multimillonario de EE.UU. realiza una donación histórica de islas a 2 países de América Latina para fortalecer sus economías

La montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra por casi 2.300 metros

Extrenador de Sekou Gassama revela el estilo de juego del nuevo fichaje de Universitario: "Es un hombre de área, un rematador

Sociedad

DNI electrónico gratuito en 2026: ¿quiénes pueden acceder según Reniec?

Prohibición del MTC a dos personas en moto: ¿cómo se fiscalizará a ocupantes en las calles?

Enfermera de 34 años muere por mala praxis tras someterse a liposucción en clínica de Miraflores: había llegado desde Ica para operación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas y candidatos piden su salida por reuniones con empresarios chinos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025