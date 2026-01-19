Colas, desorden y espera eterna: el problema para sacar el DNI que Reniec arrastra desde hace años

Sacar el DNI en Lima se ha vuelto una odisea. Los ciudadanos enfrentan largas colas y esperas que superan las cinco horas en las oficinas del Reniec sin cambios visibles. | La República. | Melissa Landa

Sacar el DNI en Lima se ha convertido, para muchos ciudadanos, en una prueba de resistencia. Largas colas, desorden en la atención y esperas que superan con amplitud las cinco horas siguen repitiéndose en las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), pese a que los reclamos se arrastran desde el año pasado sin que se perciban cambios sustanciales. El tiempo pasa, pero la escena es la misma.

La indignación volvió a instalarse esta semana tras la denuncia pública de un vecino de Miraflores, quien relató la falta total de orientación en el proceso. “Para sacar una copia de mi certificado DNI, nadie sabe dónde ni cuál es la cola. Todo el mundo hace lo que quiere y no avanza”, dijo. Su testimonio no es una excepción, sino que se suma a la amplia lista de quejas similares que se evidencia a través de redes sociales.

Más casos a través de redes sociales

Ciudadanos cuentan experiencias casi idénticas: madrugar para asegurar un turno, permanecer de pie durante horas y enfrentarse a una atención confusa, marcada por la ausencia de personal que brinde información clara. Trámites básicos, como el cambio de DNI, terminan convirtiéndose en jornadas interminables que desgastan la paciencia y el tiempo de quienes solo buscan ejercer un derecho elemental.

El malestar se intensificó cuando un usuario difundió un video que mostraba colas de casi 200 metros para el recojo del documento. Las imágenes, registradas en Miraflores, uno de los distritos más transitados y comerciales de la capital, exhibían a decenas de personas alineadas a lo largo de varias cuadras, como si la espera fuera parte natural del trámite y no una falla del sistema.

Un problema que viene de antes

Aunque esta situación viene siendo denunciada desde 2024, el problema sigue ahí, intacto. Hace una semana, Karim Pardo, directora de Servicios Generales del Reniec, explicó que la sede de Miraflores había sufrido una suspensión temporal de servicios debido a un daño en la fibra óptica de la zona. El argumento apuntaba a una contingencia puntual.

Sin embargo, para los ciudadanos que hacen fila desde hace meses, la explicación resulta insuficiente. Las molestias, el desorden y las largas esperas no comenzaron con ese incidente reciente, como una rutina que se repite sin correcciones visibles. Hasta el cierre de edición, no hubo una respuesta oficial por parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

