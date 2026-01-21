La inseguridad en los balnearios del sur de Lima, especialmente en la playa Venecia, ha llevado a comerciantes a ser víctimas de extorsión por bandas delictivas desde noviembre. | composición | Panamericana

La inseguridad también se ha instalado en los balnearios del sur de Lima. Comerciantes de la playa Venecia, en el distrito de Villa El Salvador, denunciaron que desde noviembre del año pasado vienen siendo víctimas de extorsión por parte de bandas que operan en la zona y que les exigen pagos semanales para poder trabajar durante la temporada de verano.

Según relataron a Panorama, los montos exigidos van desde S/5 o S/50 diarios hasta cuotas mensuales de S/2.000, dependiendo del tipo de actividad. “Si no pagas, no te dejan vender. Te botan o te amenazan”, contó uno de los afectados, quien prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

Amenazas y control con violencia

El accionar de estas mafias quedó expuesto en el reportaje, que reveló cómo grupos delictivos controlan distintos tramos del litoral sur. En el caso de Venecia, la organización conocida como Los Characatos sería la que impone las reglas, cobrando no solo a vendedores, sino también a veraneantes por estacionar o usar determinadas zonas de la playa.

En los registros difundidos se escucha con claridad el modo en que operan. “Ustedes alinéense, paguen su nota y chambeen tranquilos”, dice uno de los sujetos que controla el área. En otro momento, ante el reclamo de un visitante, responde sin titubeos: “Acá se cobra diez soles”.

Los comerciantes aseguran que las intimidaciones son constantes. Los extorsionadores se desplazan en motocicletas y, en algunos casos, utilizan perros para amedrentar. “Vienen, te miran, te marcan. Si no pagas, te sacan”, relató otro vendedor. Quienes se resisten al cobro han sido agredidos o expulsados violentamente de sus puestos. “No podemos trabajar tranquilos, vivimos con miedo”, señaló una comerciante dedicada a la venta de refrescos y helados.

Tierra de nadie: venta de drogas y ausencia de autoridad

El control no se limita al comercio informal. De acuerdo con el reportaje, los mismos sujetos cobran por el alquiler de sombrillas, sillas e incluso por ocupar un espacio en la arena. Los precios cambian sin previo aviso y aumentan cuando el usuario ya se ha instalado. “Primero te dicen un monto y luego te suben el precio”, denunció un bañista.

También se reveló la presunta venta de drogas a plena luz del día en la playa. Según el informe, la marihuana se ofrece bajo la modalidad de delivery, incluso hasta la orilla del mar. En uno de los audios se escucha: “Claro, hay, a diez soles”, mientras se concreta la transacción.

Vecinos y comerciantes coinciden en que todo esto ocurre ante la ausencia total de fiscalización. “La municipalidad no viene nunca”, afirma uno de ellos. Esta presunta falta de presencia estatal habría permitido que las mafias delimiten zonas y actúen como si fueran dueñas del espacio público. La comuna de Villa El Salvador aun no se ha pronunciado sobre los hechos delictivos en el litoral del distrito.

