HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      
Política

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

El general también indicó que, tras el fallo, los adolescentes recluidos deben ser retornados a un sistema de tratamiento juvenil especializado, advirtiendo sobre el riesgo que representan algunos menores para la sociedad.

El general Óscar Arriola, señaló que la institución respetará la decisión del Tribunal Constitucional. Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR
El general Óscar Arriola, señaló que la institución respetará la decisión del Tribunal Constitucional. Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR

El general Óscar Arriola, señaló que la institución respetará y acatará plenamente la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la norma que permitía juzgar a adolescentes como adultos. “Vivimos en un Estado constitucional de derecho y, como tal, nuestras acciones se rigen por lo que establezca el máximo intérprete de la Constitución”, afirmó.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

No obstante, Arriola precisó que desde la PNP esta norma era vista no como un mecanismo punitivo, sino como una herramienta operativa para agilizar investigaciones criminales complejas.

TE RECOMENDAMOS

TRIUNFO CONTRA EL CONGRESO Y POLÍTICOS EN CAMPAÑA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Elecciones 2026: ONPE publica diseño oficial de las cédulas para presidente, Congreso y Parlamento Andino

lr.pe

Según explicó, la policía enfrenta casos en los que adolescentes están involucrados en delitos graves, muchas veces sin información completa de los presuntos autores o de los vehículos utilizados, lo que termina por dilatar o archivar investigaciones que afectan directamente a la seguridad ciudadana.

Finalmente, el general subrayó que, tras el fallo, corresponde que los adolescentes actualmente recluidos en penales regresen al sistema de tratamiento juvenil especializado, tal como lo dispone la sentencia. “Respetamos la decisión, pero no podemos dejar de advertir que existen menores —incluso de 13, 14 o 15 años— involucrados en hechos que representan un riesgo real para la sociedad. Es un problema que el Estado debe enfrentar de manera integral”, concluyó.

Notas relacionadas
Agente que abatió a sicario en Comas irá a Europa para curso de perfeccionamiento, confirma comandante general de la PNP

Agente que abatió a sicario en Comas irá a Europa para curso de perfeccionamiento, confirma comandante general de la PNP

LEER MÁS
Óscar Arriola asegura que el Estado de emergencia da "resultados enormes" pese a incremento de homicidios

Óscar Arriola asegura que el Estado de emergencia da "resultados enormes" pese a incremento de homicidios

LEER MÁS
General Óscar Arriola sigue criminalizando a la Generación Z: ahora los vincula con extorsionadores

General Óscar Arriola sigue criminalizando a la Generación Z: ahora los vincula con extorsionadores

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

LEER MÁS
TC declara inconstitucional Ley N° 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

TC declara inconstitucional Ley N° 32330 que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos

LEER MÁS
Ejecutivo no logra desactivar paro de Petroperú y admite que empresa estuvo al borde de la insolvencia

Ejecutivo no logra desactivar paro de Petroperú y admite que empresa estuvo al borde de la insolvencia

LEER MÁS
Mario Vizcarra continúa en carrera de las Elecciones 2026: JNE aceptó apelación contra tacha por sentencia de peculado

Mario Vizcarra continúa en carrera de las Elecciones 2026: JNE aceptó apelación contra tacha por sentencia de peculado

LEER MÁS
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026

LEER MÁS
Elecciones 2026: ONPE publica diseño oficial de las cédulas para presidente, Congreso y Parlamento Andino

Elecciones 2026: ONPE publica diseño oficial de las cédulas para presidente, Congreso y Parlamento Andino

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025