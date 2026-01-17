El general Óscar Arriola, señaló que la institución respetará la decisión del Tribunal Constitucional. Créditos: Francisco Erazo / URPI-LR

El general Óscar Arriola, señaló que la institución respetará y acatará plenamente la decisión del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la norma que permitía juzgar a adolescentes como adultos. “Vivimos en un Estado constitucional de derecho y, como tal, nuestras acciones se rigen por lo que establezca el máximo intérprete de la Constitución”, afirmó.

No obstante, Arriola precisó que desde la PNP esta norma era vista no como un mecanismo punitivo, sino como una herramienta operativa para agilizar investigaciones criminales complejas.

Según explicó, la policía enfrenta casos en los que adolescentes están involucrados en delitos graves, muchas veces sin información completa de los presuntos autores o de los vehículos utilizados, lo que termina por dilatar o archivar investigaciones que afectan directamente a la seguridad ciudadana.

Finalmente, el general subrayó que, tras el fallo, corresponde que los adolescentes actualmente recluidos en penales regresen al sistema de tratamiento juvenil especializado, tal como lo dispone la sentencia. “Respetamos la decisión, pero no podemos dejar de advertir que existen menores —incluso de 13, 14 o 15 años— involucrados en hechos que representan un riesgo real para la sociedad. Es un problema que el Estado debe enfrentar de manera integral”, concluyó.