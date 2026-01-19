Corte de luz en Arequipa hasta el viernes 23 de enero: zonas y horarios afectados
SEAL anunció una suspensión de electricidad programada para la región Arequipa. Consulta las fechas del corte.
La empresa Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) comunicó por sus canales oficiales un corte de luz en Arequipa desde este martes 20 al viernes 23 de enero. Esta suspensión se debe a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica. En esta nota te contamos qué distritos se verán afectados.
Corte de luz en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?
- Provincia de Arequipa: José Luis Bustamante y Rivero, Cercado y Cerro Colorado
- Provincia de Islay: Mollendo
- Provincia de Camaná: Mariscal Cáceres.
Corte de luz, martes 20 de enero: horarios y zonas
José Luis Bustamante y Rivero, Cerro Colorado, Cercado, en la provincia de Arequipa, tienen un corte de luz programado.
Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL
Corte de luz, jueves 22 de enero: horarios y zonas
Mariscal Cáceres, en la provincia de Camaná, registrará un corte de luz desde las 7.30 a.m. hasta las 3.30 p. m.
Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL
Mollendo, en la provincia de Islay, tendrá un corte de luz programado desde las 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.
Corte de luz, viernes 23 de enero: horarios y zonas
Cerro Colorado, en la provincia de Arequipa, tiene corte de luz programado desde las 7.30 a. m. hasta las 2.30 p. m.
Corte de luz en Arequipa. Foto: SEAL
