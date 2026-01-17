Bus se vuelca y deja un muerto y 25 heridos en Arequipa: cinco niños y una bebé lograron sobrevivir al accidente

El accidente ocurrió en Caylloma. Heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales de la zona. Foto: Composición LR / Difusión

El accidente ocurrió en Caylloma. Heridos fueron trasladados a clínicas y hospitales de la zona. Foto: Composición LR / Difusión

Un bus de la empresa Mendivil se despistó y volcó la medianoche en la vía penetración Tintaya Arequipa, en el distrito de San Antonio de Chuca-Imata, provincia de Caylloma, región de Arequipa. La unidad interprovincial transportaba a 57 pasajeros con destino a Cusco.

Tras el accidente, varios pasajeros quedaron atrapados entre los escombros y tuvieron que ser rescatados. Hasta el momento, se han confirmado un total de 25 heridos, entre ellos una bebé de 11 meses, dos niños de 7 y 3 años, y otros de 8 años. Según información preliminar, todos lograron sobrevivir, aunque lo más preocupante es que una menor de 7 años, de iniciales S.C.H., sufrió una fractura en la columna.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Hay un fallecido

Los heridos fueron trasladados a los hospitales y clínicas cercanas en Arequipa, entre ellas la clínica San Pablo y el hospital Honorio Delgado. Además, la Policía de Carreteras reportó la existencia de una persona fallecida, aún no identificada, cuyo cuerpo permanece en el lugar del accidente a la espera del Ministerio Publico para su traslado a la morgue y posterior identificación.

Conductor quedó detenido

El conductor del bus de la empresa Mendivil con placa D4P-966, identificado como Roly Rojas Vizarreta, de 34 años, fue detenido y será investigado por homicidio culposo. La investigación está a cargo del fiscal de turno, el Dr. Edelys Apaza Gómez, fiscal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chivay-Caylloma.

Asimismo, las labores de rescatee y las diligencias fueron realizadas por efectivos de la Policía de Imata y de la UPIAT, dada la gravedad del accidente con consecuencias fatales.

Identifican a pasajeros heridos

Finalmente, las autoridades informaron que los pasajeros que resultaron heridos tras el trágico accidente fueron identificados como: Juan Cano Huamán, de 47 años; Deisi Condori Condori, de 21 años; Ruth Maximiana Romero Collado de Apaza, de 66 años; Mary Leydi Centeno Gerónimo, de 24 años; Anabel Palomino Castro, de 26 años; Maribel Hancco Chauca, de 38 años; Ruineer Colque Huancachoque, de 33 años; Eduardo Huaylas Miranda, de 36 años; Liz Yajaira Mayhua Cueva, de 46 años; Analy Charca Meza, de 33 años; Martina Meza Quispe, de 66 años; Jimmy Condori Cayulla, de 29 años; María Paula Mamani Ccama, de 26 años; Haide Olimpia Villena Montes, de 59 años; Pedro Celestino Gutiérrez Salas, de 61 años; Flora Huamán Huanca, de 45 años; así como los hermanos Jerson Antonio Apaza Romero, de 32 años, y Rut Alexandra Apaza Romero, de 30 años.

Además, los menores de iniciales P.P.A., de 8 años; H.M.E.V., de 7 años; H.H.J.M., de 11 años; C.H.S.V., de 7 años; y otro menor sin identificar de 3 años, así como una bebé, P.P.L.E.L., de 11 meses, resultaron con varias heridas.