Asociación de Motociclistas del Perú convoca protesta contra decreto que prohíbe que dos personas viajen en una moto | Foto: Carlos Félix / La República.

La Asociación de Motociclistas del Perú ( ASMOPE) lleva a cabo una protesta nacional este 19 de enero en rechazo al decreto que prohíbe que dos personas viajen en una motocicleta. La medida fue impulsada por el Ejecutivo como parte de su estrategia contra la inseguridad ciudadana y a pedido de los trabajadores del transporte público frente al aumento de atentados y ataques por parte de extorsionadores.

El gremio tomó la medida luego de cuatro días de anunciar un pronunciamiento público, en el que solicitaron una reunión urgente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exigir la revisión de la norma.

“Queremos llegar a Palacio. Eso es lo que se espera. Estamos haciendo la concentración en Campo de Marte”, señaló para La República Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú.

Comunicado de la Asociación de Motociclistas del Perú. Foto: ASMOPE.

Los motociclistas advirtieron que la iniciativa fue aplicada previamente sin demostrar resultados positivos en materia de seguridad ciudadana y que miles de peruanos usan este medio de transporte como herramienta de trabajo (reparto, servicios técnicos, mensajería, movilidad familiar).

“La prohibición establecida afecta la productividad, el derecho al libre tránsito y la economía cotidiana, trasladando el costo de una política ineficaz a quienes cumplen la ley”, se lee en el comunicado.

Millones señaló que en el Perú circulan aproximadamente 3.5 millones de motocicletas, de las cuales 1.3 millones se concentran en Lima, y precisó que más del 75 % son utilizadas como herramienta de trabajo y medio de transporte familiar. En ese sentido, cuestionó la restricción de circular con dos pasajeros, al considerar que quienes adquieren una moto —con una inversión que puede alcanzar los S/ 10.000— lo hacen para usarla de esa manera, por lo que prohibirlo representaría, a su juicio, una afectación al derecho de la propiedad privada.

Asociación de Motociclistas del Perú exige al Gobierno retirar la medida

El presidente de la ASMOPE demandó la derogación total del decreto y sostuvo que la medida vulnera el derecho al libre tránsito y a la propiedad privada, al afectar a los ciudadanos que utilizan este medio. Cuestionó además la eficacia de la norma, al señalar que el combate a las bandas criminales debe realizarse mediante labores de inteligencia y no con disposiciones que calificó de populistas.

Asimismo, afirmó que la prohibición de que dos personas circulen en motos carece de sustento legal y técnico, además de atentar contra derechos constitucionales de los conductores de vehículos de dos ruedas.

“El delincuente no va a dejar de ser delincuente porque le quitas una moto. El delincuente va a mutar y va a ver la forma de hacer sus actos ilícitos. Puede ser un carro, un mototaxi, en bicicleta o a pie”, agregó.

