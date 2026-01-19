Alerta roja por activación de quebradas en Lima: 7 provincias expuestas a lluvias intensas, según Senamhi
La emergencia alcanza a siete provincias de Lima con alto riesgo de deslizamientos, mientras que regiones como Huancavelica, Junín y Pasco también permanecen bajo alerta roja.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja ante la posible activación de quebradas y huaicos en Lima, debido a las lluvias intensas registradas en los últimos días, una situación que podría poner en riesgo a miles de personas. Según el aviso oficial, siete provincias de la región presentan alta susceptibilidad a movimientos en masa.
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) precisó que la alerta tiene vigencia desde las 13.00 horas del lunes 19 hasta las 13.00 horas del martes 20 de enero, y se sustenta en el monitoreo meteorológico del Senamhi, así como en el análisis de las condiciones del terreno tras las precipitaciones acumuladas.
Provincias de Lima en alerta roja por activación de quebradas
De acuerdo con el Aviso N.° 018-2026-INDECI/COEN, las provincias de Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos presentan un alto riesgo de activación de quebradas. Esta situación está asociada a las lluvias intensas previstas para las próximas 24 horas, sumadas a las precipitaciones acumuladas durante la última semana en la región.
Las autoridades precisaron que la evaluación se basa en la elevada susceptibilidad del suelo a movimientos de masa, lo que incrementa la probabilidad de deslizamientos, huaicos y flujos de lodo, principalmente en zonas cercanas a cauces naturales.
En ese contexto, el Senamhi explicó que la activación de quebradas implica la ocurrencia de flujos repentinos de agua, lodo, piedras y detritos, capaces de generar daños directos a la población, viviendas, vías de comunicación e infraestructura pública. Ante este escenario, el COEN exhortó a las autoridades locales y a la ciudadanía a tomar medidas de prevención y evitar transitar o permanecer cerca de estos puntos críticos.
Alerta por activación de quebradas en otras regiones
Además de Lima, la alerta roja se extiende a otras regiones como Huancavelica, Junín y Pasco. En Huancavelica, las provincias en riesgo son Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja; en Junín, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, la provincia de Junín, Satipo, Tarma y Yauli; y en Pasco, Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y la provincia de Pasco.
Asimismo, el reporte incluye a otras regiones del país con niveles de alerta menores, entre ellas Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, donde se mantiene el monitoreo ante la persistencia de lluvias.