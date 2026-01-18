HOYSuscripcion LR Focus

Esta es la lista de UGEL en las que puedes realizar matrícula digital 2026

Consulta la lista de UGEL que permiten realizar matrícula digital 2026 en Perú, destacando las ubicaciones en Lima Metropolitana y Callao.

La lista de la UGEL donde puedes realizar matrícula digital 2026.
La lista de la UGEL donde puedes realizar matrícula digital 2026. | Difusión

En el marco del proceso de matrícula escolar 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) viene implementando la modalidad de matrícula digital como una alternativa para facilitar el acceso a vacantes en las instituciones educativas públicas del país. Esta herramienta busca reducir las colas presenciales, ordenar la demanda y garantizar un proceso más transparente para padres de familia y apoderados.

Sin embargo, la matrícula digital no se realiza de manera uniforme en todo el territorio nacional, ya que su aplicación depende de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) habilitadas por el sector. Por ello, es clave que las familias conozcan si su jurisdicción se encuentra incluida en esta etapa del proceso, a fin de poder realizar el trámite de manera oportuna y sin contratiempos.

La lista de UGEL en las que puedes realizar matricula digital 2026

Aquí tienes la lista de UGEL en las que puedes realizar la Matrícula Digital 2026 en el Perú, según el Ministerio de Educación. Para más detalles sobre el colegio en específico, puedes visitar este LINK.

  • Lima Metropolitana:
    Las 7 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL)
  • Callao:
    UGEL Ventanilla
    Dirección Regional de Educación del Callao
  • Lima Provincias:
    UGEL 08 Cañete
    UGEL 09 Huaura
    UGEL 10 Huaral
    UGEL 15 Huarochirí
    UGEL 16 Barranca
  • Arequipa:
    UGEL Norte
    UGEL Sur
    UGEL La Joya
  • Moquegua:
    UGEL Ilo
    UGEL Mariscal Nieto
  • Tacna:
    UGEL Tacna

