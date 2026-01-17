HOYSuscripcion LR Focus

Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más
Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Sociedad

Choque entre camioneta y tráiler deja dos menores y dos adultos fallecidos en la Panamericana Norte

Equipos de emergencia, incluidos bomberos y la Policía Nacional, acudieron al lugar para realizar labores de rescate y atención a las víctimas. Los cuerpos de los menores fueron llevados a la morgue.

Accidente en La Libertad.
Accidente en La Libertad.

Un accidente de tránsito se registró la tarde del viernes en la Panamericana Norte, a la altura de la curva de La Barranca, en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo. Una camioneta colisionó con un tráiler de carga, dejando como resultado cuatro personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:10 p. m. y movilizó a unidades de emergencia. Al lugar acudieron bomberos de la Compañía N.° 128, personal del SAMU y efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron labores de atención y rescate.

ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Las autoridades informaron que los cuerpos de los dos menores fueron trasladados a la morgue del Hospital Tomás Lafora. Al cierre de esta nota, continuaban las labores para recuperar los otros dos cuerpos en la zona del accidente.

El tránsito vehicular fue restringido de manera parcial mientras se desarrollaban las acciones de respuesta. La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.

