Continúan labores de rescate tras volcadura de bus que transportaba a trabajadores mineros en Arequipa

Un bus cayó a un abismo de más de 45 metros en las zonas de Tinya y Chipito, camino a Cochapampa, en el distrito de Cotahuasi, provincia de La Unión, en la región de Arequipa, el último jueves 15 de enero, alrededor de las 4:00 p. m. Hasta el momento se han confirmado tres fallecidos, pero personas que estuvieron en el lugar y autoridades locales piden que las labores de rescate no se detengan, a fin de descartar la existencia de más víctimas.

Según información preliminar, la unidad interprovincial de placa F5Q-966, perteneciente a la empresa Dajor Sur E.I.R.L., trasladaba personal que laboraba bajo convenio con la empresa minera Inmaculada. El rescate de los heridos fue complicado, ya que varios quedaron atrapados entre los asientos y fierros retorcidos, y debieron ser evacuados manualmente desde el fondo del abismo.

Testigos señalaron que la vía presenta curvas muy cerradas y peligrosas, y presumen que el accidente habría sido causado por una falla mecánica, posiblemente en el sistema de frenos, o por cansancio del conductor. “Es una carretera muy serpenteada, el bus no giró y siguió recto. Pudo ser por frenos o porque el chofer se quedó dormido”, indicó uno de ellos.

Lista de heridos y fallecidos. Foto: Cortesía

Identifican a fallecidos

Hasta el momento, los pasajeros fallecidos han sido identificados como Joe Rodrigo Salas Cueva, Guillermo Escolástico Casaperalta y P. Chambi Carcasi que fueron rescatados luego de más de 20 horas.

Denuncian mal estado de centros de salud

Hasta el cierre de este informe, se confirmó el rescate de tres pasajeros. Pobladores de la zona también denunciaron las limitaciones del sistema de salud en Cotahuasi. Indicaron que varios heridos tuvieron que ser trasladados hasta Aplao, debido a que en la provincia no existe un hospital especializado. El único centro de salud opera en condiciones precarias y presenta filtraciones por las lluvias.

“Es lamentable ver cómo está este centro de salud; además, las carreteras están en mal estado, y hasta Aplao los heridos en su traslado demorarán más de lo debido por las vías en mal estado”, señaló Dante Revilla mientras transmitía en vivo ayer desde el centro de salud de Cotahuasi, lugar donde se observaba efectivamente que el agua traspasaba los techos del centro de salud.