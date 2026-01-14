HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Delincuentes ingresan a pizzería y se llevan equipos valorizados en 7 mil soles en pleno centro de Iquitos

Los ladrones se llevaron el DVR y cortaron los cables de las cámaras de seguridad, dejando al negocio sin registros que permitan identificar a los responsables.


Propietarios asentaron la denuncia en la comisaría. Créditos: Yazmín Araujo / La República.
Propietarios asentaron la denuncia en la comisaría. Créditos: Yazmín Araujo / La República.

El local Pizzas y pastas fue escenario de un robo en pleno centro de Iquitos. Los delincuentes aprovecharon el silencio de la madrugada y quietud de la zona para forzar la puerta principal y entrar al establecimiento, ubicado en la calle Bolívar cuadra 5, sin ser vistos.

Según información recogida de los trabajadores, los malhechores se llevaron electrodomésticos y herramientas de cocina, además de las propinas acumuladas. El monto total de lo perdido son cerca de 7 mil soles, cálculos que habrían sido realizados por los propietarios.

Puedes ver: Iquitos: PNP captura a presunto falsificador de licencias de conducir

lr.pe

Los asaltantes también cortaron los cables de las cámaras de seguridad y se apoderaron del DVR, lo que habría dejado al negocio sin el registro visual que podría ayudar a identificar a los responsables y dificulta el avance de la investigación.

Pese a encontrarse en una zona céntrica y transitada durante el día, el local quedó vulnerable. Por su parte, los propietarios evitaron brindar declaraciones, pero confirmaron que ya formalizaron la denuncia ante la comisaría de Iquitos para que se inicien las diligencias correspondientes.

Los trabajadores esperan la revisión de cámaras externas de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape de los delincuentes, quienes sospechan que el hecho haya sido planificado.

