Aumento de caudal del río Utcubamba destruye carretera y no hay acceso a gran parte de la selva del Perú

La carretera dejó incomunicada a varias poblaciones de la selva peruana. | Foto: composición LR/ IIRSA NORTE

La carretera dejó incomunicada a varias poblaciones de la selva peruana. | Foto: composición LR/ IIRSA NORTE

El incremento de lluvias en la selva peruana aumentó los casos de huaicos e inundaciones. Al respecto, el pasado 15 de enero, a horas de la noche, se acrecentó el caudal del río Utcubamba, lo que ocasionó que destruyera parte de la carretera Fernando Belaúnde Terry, km 286, en la región Amazonas.

Medios locales informaron que el desborde ocurrió cerca de la localidad de Pedro Ruiz y que, tras la erosión de la carpeta asfáltica de la pista, se paralizó el tránsito en la zona.

TE RECOMENDAMOS ÁNGEL PÁEZ Y LAS INVESTIGACIONES CONTRA RAFAEL LÓPEZ ALIAGA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

De acuerdo al informe de las autoridades, el río Utcubamba se llevó varios metros de la plataforma vial en el sector Corontachaca, afectando la carretera que conecta Pedro Ruiz con Bagua Grande.

Debido al colapso de la infraestructura vial, no hay pase vial a gran parte de la selva peruana. Entre las localidades afectadas se encuentran: Tarapoto, Moyobamba, Rioja, Nueva Cajamarca, Chachapoyas y Pedro Ruiz.

Vecinos de la zona solicitan apoyo urgente con maquinaria pesada para restablecer el tránsito y evitar mayores daños. Asimismo, las autoridades recomiendan máxima precaución a conductores y pasajeros que transiten por el área.

Familias quedan varadas tras derrumbe de carretera

La República llegó al Terminal Nor Oriente de Chiclayo y conversó con varias familias que no se pudieron movilizar debido al cierre de la autopista tras el derrumbe de la carretera Fernando Belaúnde.

El corresponsal Emmanuel Moreno indicó que varios pasajeros han quedado varados. Por otro lado, las empresas de transporte han dejado de vender boletos y han parado el tránsito de buses en la zona.

"La carretera no se va a arreglar en 5 días. Estamos buscando otras opciones para ir a nuestras casas. Tras el cierre de la vía están aumentando los precios", indicó uno de los pasajeros afectados.

Familias no pueden viajar a sus destinos por cierre de la carretera. Foto: Emmanuel Moreno

Una madre de familia, Betty Chirinos, indicó que necesita viajar con urgencia a Moyobamba porque su hijo se encuentra en UCI. "Mis otros hijos están viendo cómo podemos viajar. Me desespera no poder viajar. Como madre quiero estar cerca de mi hijo que fue llevado de emergencia por unos policías", mencionó.

MTC se pronuncia tras derrumbe de carretera en la región Amazonas

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) emitió un comunicado sobre la emergencia vial sobre el cierre temporal de la carretera en el kilómetro 286.

De acuerdo a la entidad, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación de la vía; para ello, se colocarán tranqueras que cerrarán el pase en el Km 248, Puerto Naranjitos, y el Km 292, Peaje Pedro Ruiz.

Asimismo, el MTC exhorta a los conductores y pasajeros a:

Respetar las indicaciones del personal autorizado y los vigías.

Evitar maniobras riesgosas para su integridad y la de terceros.

Tomar precauciones y considerar el uso de rutas alternas.