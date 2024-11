Durante la mañana del último sábado 23 de noviembre, un bus interprovincial de la empresa Movil Bus, que transportaba a la promoción de un colegio desde Piura, se despistó en una peligrosa curva de la carretera Belaúnde Terry, cerca a la provincia de Moyobamba, región San Martín. El vehículo, que cayó a un precipicio de 150 metros, dejó a 12 fallecidos y más de 30 personas heridas, entre ellas los escolares.

Horas después, se conoció que, entre las víctimas, se encuentran los dos hijos de Alicia Días Carhuapoma docente del colegio San Jacinto de Vice, de la ciudad de Piura. Los menores, de iniciales A. P. D., de 17 años de edad, y L. B. P. D., de 2 años, ya fueron identificados por el padre de ellos.

Menores fallecieron tras trágico accidente en Moyobamba. Foto: difusión

La docente quedó gravemente herida tras el accidente vehicular y permanece internada en un hospital de Moyobamba.

El colegio La Salle de Piura, donde estudiaba el mayor de los hermanos afectados, emitió un mensaje de condolencias por la pérdida. Asimismo, la UGEL Piura expresó su solidaridad con la familia de la docente, calificando el hecho como una “tragedia irreparable”.

UGEL Piura envía condolencias a docente que perdió a sus dos hijos en Moyobamba. Foto: difusión

Lista de fallecidos

Carmen Huamán Timana (43 años)

Leydi García Vela (25 años)

Jhonny Jairo Bolero Hernández (40 años)

C.J. P. E. (17 años)

Marisol Torres Portocarrero (52 años)

P. I. N. G. (17 años)

Dolibeth Vela Huansi (30 años)

Y. M. P. R. (17 años)

L. B. P. D. (2 años)

A. P. D. (17 años)

S. C. C.

Viaje de promoción escolar no tenía autorización

Testigos relataron cómo la tragedia cambió la alegría en escenas de horror, con los gritos de los pasajeros atrapados entre los restos del vehículo alertando a los pobladores cercanos. Vecinos acudieron rápidamente al lugar para colaborar en las labores de rescate, mientras equipos de bomberos, policías y personal de salud trabajaron juntos para liberar a los atrapados y trasladar a los heridos a los hospitales de Rioja y Moyobamba.

En Piura, familiares de las víctimas se reunieron en la sede de Móvil Bus para exigir ayuda para trasladarse al lugar del accidente. Una madre, visiblemente desesperada, expresó: “Me comuniqué con mi hija a las 7 de la mañana, me dijo que estaban desayunando, y ahora no contesta el teléfono. No sé nada de ella”.

Por otro lado, César Galán Purizaca, director del colegio San Jacinto, afirmó que el viaje de promoción no contaba con autorización de la institución, lo que plantea dudas sobre la organización del evento. En respuesta a la emergencia, la Policía Nacional dispuso el envío de un avión de la Dirección de Aviación para evacuar a los heridos y acelerar su atención médica.