Peajes gratis en Lima: conoce cuáles son y las rutas que no cobran tarifa este fin de semana largo
La Municipalidad de Lima anunció recordó que el paso de varios peajes son gratuitos, inclusive durante el Año Nuevo 2026, lo que permitirá a los viajeros ahorrar en el pago de peajes.
Si tienes pensado salir de Lima para el Año Nuevo 2026, es importante tener en cuenta las múltiples carreteras que estarán habilitadas para disfrutar de la llegada del nuevo año. Por ello, es preciso conocer qué vías cuentan con peajes gratuitos; es decir, que no se cobrarán tarifa por su uso.
Peajes Gratuitos en Lima: Rutas Libres durante el 31 de diciembre y el verano 2026
La Municipalidad de Lima (MML) anunció, el 4 de diciembre, que asumiría el control operativo de las casetas de peaje ubicadas en las carreteras Panamericana Norte y Panamericana Sur. Esta medida dejó sin efecto la administración de la concesionaria Rutas de Lima, por lo que algunos peajes serán gratuitos para quienes deseen recibir el Año Nuevo 2026 fuera de Lima.
Además, este escenario resulta favorable para muchas personas, ya que les permitirá ahorrar el dinero que usualmente se destina al pago de peajes durante el fin de semana largo. No obstante, también se recomienda manejar con prudencia y respetar las normas de tránsito, debido a que se prevé un incremento del flujo vehicular en distintos puntos de la capital peruana.
A continuación, esta es la lista de peajes de la Panamericana Norte y Sur que estarán habilitadas de manera gratuita durante las celebraciones de Año Nuevo 2026:
Panamericana Norte
- Peaje Chillón: Aproximadamente a 10 km del centro de Lima
Panamericana Sur
- Peaje Huaylas: A unos 5 km del peaje Chillón
- Peaje Villa: Aproximadamente a 15 km del centro de Lima
- Peaje Arica: A unos 7 km del peaje Villa
- Peaje San Pedro: Aproximadamente a 20 km del peaje Arica
- Peaje Punta Negra: A unos 12 km del peaje San Pedro
- Peaje Quebrada Seca: Aproximadamente a 10 km del peaje Punta Negra