Senamhi reporta fuerte ola de calor en la costa, sierra y selva del Perú durante días navideños. | La República | Carlos Contreras

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que el incremento de la temperatura diurna continuará afectando a diversas regiones del Perú —costa, sierra y selva— durante las celebraciones navideñas. En la selva, el calor, de moderada a fuerte intensidad, persistirá desde este martes 23 hasta el miércoles 24 de diciembre, junto con un aumento de la radiación ultravioleta (UV), especialmente al mediodía. Asimismo, no se descartan ráfagas de viento de hasta 35 km/h ni la presencia de aguaceros aislados durante la tarde y la noche. Para hoy, se prevén temperaturas máximas entre 30 °C y 36 °C en la selva norte.

En tanto, en la sierra y la costa norte, el aumento de la temperatura máxima —de moderada a extrema— se extenderá hasta el jueves 25. La escasa nubosidad al mediodía favorecerá una mayor radiación UV, mientras que por las tardes se esperan vientos con velocidades cercanas a los 45 km/h.

Este martes, las temperaturas diurnas oscilarán entre 20 °C y 36 °C en la sierra norte, entre 14 °C y 32 °C en la sierra centro, y entre 15 °C y 34 °C en la sierra sur. En la costa norte, los valores podrían alcanzar entre 33 °C y 36 °C. Regiones como Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Cusco se encuentran en alerta.

¿Por qué está aumentando la temperatura en las regiones del Perú?

José Mesía, especialista en meteorología del Senamhi, declaró a La República que este aumento de temperaturas se debe a la escasa cobertura nubosa, especialmente en la cordillera occidental, ubicada cerca del litoral. Esta condición permite una mayor radiación solar durante el día, lo que eleva las temperaturas hasta valores que podrían oscilar entre los 15 y 34 °C en algunas localidades.

En contraste, la vertiente oriental de la cordillera, próxima a la selva, presenta mayor nubosidad y humedad, lo que atenúa el incremento térmico. Mesía precisó que el nivel rojo del aviso obedece a que se trata de eventos extremos que podrían afectar a gran parte de la sierra central, norte y sur.

Especialista del Senamhi advierte descenso de temperaturas en sierra y selva del Perú durante días navideños

Asimismo, el especialista advirtió que estas condiciones diurnas estarán acompañadas por un descenso marcado de las temperaturas nocturnas, fenómeno asociado también a la escasa nubosidad y humedad. Este escenario está contemplado en el Aviso N.º 457, también de nivel rojo, vigente entre el 23 y el 25 de diciembre, con mayor impacto en la sierra central y sur, particularmente en la vertiente occidental. En regiones como Junín, donde coexisten zonas de ambas vertientes, el impacto variará según la ubicación geográfica de las poblaciones.

Mesía recordó que el Senamhi también ha emitido un aviso de lluvias para la selva, de nivel naranja, que se presentará entre el 24 y el 26 de diciembre, y que afectará principalmente a la selva central y sur. Estas precipitaciones incrementarán la humedad, lo que podría moderar las temperaturas en algunas zonas de la sierra oriental. Ante este panorama, el especialista recomendó a la población mantenerse alerta, tomar precauciones frente a descargas eléctricas y tener en cuenta que el país ya se encuentra en plena temporada de lluvias.

Ante el descenso de la temperatura nocturna en la sierra y la costa sur —fenómeno que también se prolongará hasta el jueves 25—, el Senamhi informó que, durante las madrugadas, se registrarían temperaturas mínimas cercanas a los -6 °C en zonas ubicadas por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar en la sierra centro, y hasta -11 °C en localidades situadas sobre los 3.900 metros en la sierra sur.

En la costa sur, las temperaturas nocturnas variarían entre 14 °C y 17 °C. Este escenario afectaría a regiones como Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua, Ayacucho y Huancavelica, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de prevención frente a las condiciones extremas del clima.

